DOCUMENTÁRIO

Carta emocionante de Rita Lee à família é revelada em documentário; leia

Trecho inédito escrito semanas antes de sua morte integra o documentário sobre a artista

Na carta, Rita se dirige aos quatro como seus “cavalheiros”, e logo nas primeiras linhas revela o motivo do gesto: “Amados do meu coração, eu queria saber falar bonito para cada um de vocês o que sinto no fundo do meu coração, mas me expresso melhor escrevendo sobre o orgulho e a sorte que tenho em estar rodeada por quatro cavalheiros que me fazem perceber que sou a mulher mais completa do mundo.”>