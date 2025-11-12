Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amiga de Eloá, Nayara Rodrigues foi indenizada em R$ 150 mil por falha policial no sequestro

Adolescente chegou a ser libertada, mas acabou sendo feita refém de novo ao se reaproximar para negociar com sequestrador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 15:00

Nayara Rodrigues
Nayara Rodrigues Crédito: Reprodução

O documentário da Netflix “Caso Eloá - Refém ao Vivo”, que estreou na Netflix nesta quarta (12), revisita o sequestro e morte de Eloá Cristina Pimentel, em 2008, na Grande São Paulo. Durante o cativeiro, a amiga de Eloá, Nayara Rodrigues, foi atingida por um tiro no rosto ao retornar ao apartamento sob orientação da polícia, em uma ação muito criticada por especialistas em segurança.

Durante quase cinco dias, Eloá foi mantida refém pelo ex-namorado em Santo André. A amiga Nayara, que chegou a ser liberada, voltou ao apartamento por orientação policial para tentar negociar a libertação de Eloá e acabou sendo feita refém novamente. No dia que os policiais invadiram o local, Eloá foi morta com um tiro na cabeça. Nayara foi baleada no rosto, sofreu fratura de ossos da face e precisou de cirurgia e tratamento, mas sobreviveu.

Eloá e Nayara

Nayara e Eloá por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
1 de 10
Nayara e Eloá por Reprodução

Por conta do ferimento sofrido no cativeiro, a família de Nayara entrou com ação judicial contra o Estado. Em 2018, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a intervenção policial contribuiu diretamente para que Nayara retornasse ao apartamento do sequestrador e fosse ferida. O Estado foi condenado a pagar R$ 150 mil em indenização por danos morais, materiais e estéticos. De acordo com o acórdão, “ficou claro que Nayara somente voltou ao cativeiro e acabou sendo lesionada em razão da conduta equivocada dos policiais militares que a levaram de volta ao local do crime”.

A família de Eloá também foi à Justiça, mas o desfecho foi diferente. O pedido de indenização foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em dezembro de 2016. Segundo a decisãoo, não ficou comprovado que a entrada da polícia, no momento da ação, tenha sido “ato omissivo ou negligente” que justificasse a responsabilização do Estado como causa direta da morte de Eloá - ou seja, o juiz entendeu que não havia “indícios de que o agressor iria libertar a adolescente”.

Leia mais

Imagem - Cinco dias de terror: relembre o Caso Eloá, crime que parou o Brasil

Cinco dias de terror: relembre o Caso Eloá, crime que parou o Brasil

Imagem - Música favorita de Eloá Pimentel virou hit nacional após ser cantada em seu velório; ouça

Música favorita de Eloá Pimentel virou hit nacional após ser cantada em seu velório; ouça

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Depois do crime, Nayara passou a levar uma vida discreta. Ela se formou em engenharia e não costuma das entrevistas. A jovem também se afastou da família da amiga Eloá. 

O documentário da Netflix traz “trechos nunca antes divulgados” do diário de Eloá e depoimentos inéditos do irmão Douglas Pimentel e da amiga Grazieli Oliveira. A obra também reúne entrevistas de jornalistas e autoridades que acompanharam o processo, com o objetivo de revisar o caso ocorrido em 2008 sob novas perspectivas

Tags:

Caso Eloá Nayara Rodrigues Eloá Pimentel

Mais recentes

Imagem - Motorista viveu horas de terror com bomba falsa no Rodoanel

Motorista viveu horas de terror com bomba falsa no Rodoanel
Imagem - Condenado por sequestro e morte de Eloá, Lindemberg é apontado como 'preso exemplar'

Condenado por sequestro e morte de Eloá, Lindemberg é apontado como 'preso exemplar'
Imagem - Padre leiloa cueca em festa e rebate críticas: 'Funcionária do capeta'

Padre leiloa cueca em festa e rebate críticas: 'Funcionária do capeta'

MAIS LIDAS

Imagem - TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil
01

TCE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 12,5 mil e VA de R$ 2 mil

Imagem - Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão
02

Matador de aluguel: como assassinato de Eloá levou o pai dela à prisão

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
03

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - 'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação
04

'Essa tal de Japinha do CV não existe', diz Penélope após boato de morte em megaoperação