Música favorita de Eloá Pimentel virou hit nacional após ser cantada em seu velório; ouça

A homenagem aconteceu no Cemitério Santo André, no ABC Paulista, e emocionou quem acompanhava o adeus

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 08:00

Eloá Cristina Pimentel
Eloá Cristina Pimentel Crédito: Reprodução

Entre tantas lembranças que o caso Eloá Pimentel ainda desperta, uma das mais comoventes voltou a circular nas redes sociais com o relançamento do tema na Netflix. Durante o velório da adolescente, em outubro de 2008, amigos cantaram sua música favorita, “1 Minuto”, do cantor Vinícius D’Black em parceria com Negra Li. A homenagem aconteceu no Cemitério Santo André, no ABC Paulista, e emocionou quem acompanhava o adeus.

Lindemberg Alves matou Eloá Pimentel

Lindemberg Alves por Reprodução
Lindemberg Alves por Reprodução
Lindemberg Alves por Reprodução
Eloá Pimentel por Reprodução
Eloá Pimentel por Reprodução
Eloá Pimentel por Reprodução
Eloá Pimentel por Reprodução
Eloá Pimentel por Reprodução
1 de 8
Lindemberg Alves por Reprodução

A canção, lançada naquele mesmo ano no álbum Sem Ar, fala sobre amor, saudade e despedida, versos que, de forma dolorosa, traduziram o sentimento de perda vivido por quem conhecia Eloá. “Por onde quer que eu vá vou te levar pra sempre”, diz um dos trechos mais marcantes da letra, que virou símbolo da lembrança da menina de 15 anos.

D’Black, na época com 23 anos, vivia o auge da carreira. O cantor havia estrelado o longa Maré – Nossa História de Amor, inspirado em Romeu e Julieta, e emplacava sucessos nas rádios com uma mistura de soul, pop e romantismo. A música “1 Minuto” rapidamente se tornou um hit nacional, acumulando milhões de visualizações no YouTube e ganhando um novo significado após a tragédia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mereceu? Relembre por que Sonia Abrão foi massacrada no caso Eloá Pimentel

Parente de Eloá causa polêmica com revelação sobre amiga Nayara 17 anos após crime

No semiaberto, formado, 'exemplar' e com pena reduzida: como é a vida de Lindemberg Alves, assassino de Eloá Pimentel, em Tremembé

Caso Eloá ganha documentário na Netflix; veja data de estreia

Mais de 15 anos depois, a canção segue associada à memória de Eloá, resgatada agora com o lançamento do documentário Caso Eloá – Refém ao Vivo, dirigido por Cris Ghattas, que estreia em 12 de novembro na Netflix. A produção promete revisitar o episódio com profundidade inédita, trazendo depoimentos do irmão da vítima, Douglas Pimentel, e da amiga Grazieli Oliveira, que pela primeira vez relatam publicamente o trauma vivido.

n-cross-origin" allowfullscreen>

Letra de “1 Minuto” – Vinícius D’Black e Negra Li

Toda vez que eu fecho os olhos é pra te encontrar

A distância entre nós não pode separar

O que eu sinto por você, não vai passar

Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre

A vida inteira eu vou te amar eternamente

Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre

A vida inteira eu vou te amar eternamente

Um minuto é muito pouco pra poder falar

Da vontade que eu tenho de te abraçar

O que eu sinto por você, não vai passar

Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre

A vida inteira eu vou te amar eternamente

Por onde quer que eu vá, vou te levar pra sempre

A vida inteira eu vou te amar eternamente

