INCENTIVO

Márcio Victor relembra namoro com Preta Gil: ‘Se hoje estou aqui, tem muito da mão dela'

Cantor de pagode relembrou ajuda que recebeu de Preta Gil no início da carreira

Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:44

Márcio Victor e Preta Gil Crédito: Reprodução | Instagram

Entre todas as relações que Preta Gil teve, o namoro com Márcio Victor, vocalista do Psirico, foi um dos mais surpreendentes para o público e pessoas que acompanhavam a artista. O envolvimento dos dois começou numa data trágica no mundo, o 11 de setembro de 2011, quando ocorreu o ataque aos Estados Unidos. Na ocasião, ele estava em Nova York com a família Gil para o Grammy Latino, quando o espaço aéreo foi fechado por causa do ataque às torres gêmeas.

“A gente ficou no hotel porque não podia sair ninguém. Nesse tempo foi que eu conheci ela e a gente namorou um pouquinho”, relembrou o cantor em entrevista ao portal LeoDias.

Preta Gil 1 de 54

Preta Gil ainda foi “madrinha” de Psirico. A famosa da família Gil foi responsável por investir no talento de Márcio, o apresentando a figuras influentes da música. “Se hoje eu estou aqui, tem muito da mão dela”, afirmou.

Durante entrevista, o cantor também ressaltou que Preta Gil foi sua base quando ele ainda não tinha estabilidade financeira, principalmente quando enfrentou um problema de saúde e precisou recorrer ao sistema público. “Eu não tinha grana e fui para um hospital público. Ela ficou lá comigo todos os dias, levava flores e se preocupava. Foi uma parceira que eu quis para a vida toda”.