Márcio Victor relembra namoro com Preta Gil: ‘Se hoje estou aqui, tem muito da mão dela'

Felipe Sena
Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:44
Entre todas as relações que Preta Gil teve, o namoro com Márcio Victor, vocalista do Psirico, foi um dos mais surpreendentes para o público e pessoas que acompanhavam a artista. O envolvimento dos dois começou numa data trágica no mundo, o 11 de setembro de 2011, quando ocorreu o ataque aos Estados Unidos. Na ocasião, ele estava em Nova York com a família Gil para o Grammy Latino, quando o espaço aéreo foi fechado por causa do ataque às torres gêmeas.
“A gente ficou no hotel porque não podia sair ninguém. Nesse tempo foi que eu conheci ela e a gente namorou um pouquinho”, relembrou o cantor em entrevista ao portal LeoDias.
Preta Gil
Preta Gil ainda foi “madrinha” de Psirico. A famosa da família Gil foi responsável por investir no talento de Márcio, o apresentando a figuras influentes da música. “Se hoje eu estou aqui, tem muito da mão dela”, afirmou.
Durante entrevista, o cantor também ressaltou que Preta Gil foi sua base quando ele ainda não tinha estabilidade financeira, principalmente quando enfrentou um problema de saúde e precisou recorrer ao sistema público. “Eu não tinha grana e fui para um hospital público. Ela ficou lá comigo todos os dias, levava flores e se preocupava. Foi uma parceira que eu quis para a vida toda”.
O namoro entre Preta Gil e Márcio Victor, aconteceu entre os anos de 2007 e 2008. Após o término, os dois mantiveram grande carinho e amizade mútua, como demonstrado em homenagens após o falecimento de Preta, em decorrência de um câncer colorretal.