Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Márcio Victor relembra namoro com Preta Gil: ‘Se hoje estou aqui, tem muito da mão dela'

Cantor de pagode relembrou ajuda que recebeu de Preta Gil no início da carreira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 13:44

Márcio Victor e Preta Gil
Márcio Victor e Preta Gil Crédito: Reprodução | Instagram

Entre todas as relações que Preta Gil teve, o namoro com Márcio Victor, vocalista do Psirico, foi um dos mais surpreendentes para o público e pessoas que acompanhavam a artista. O envolvimento dos dois começou numa data trágica no mundo, o 11 de setembro de 2011, quando ocorreu o ataque aos Estados Unidos. Na ocasião, ele estava em Nova York com a família Gil para o Grammy Latino, quando o espaço aéreo foi fechado por causa do ataque às torres gêmeas.

“A gente ficou no hotel porque não podia sair ninguém. Nesse tempo foi que eu conheci ela e a gente namorou um pouquinho”, relembrou o cantor em entrevista ao portal LeoDias.

Preta Gil

Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
Preta Gil por Reprodução e Divulgação
1 de 54
Preta Gil por Reprodução e Divulgação

Leia mais

Imagem - Gominho faz revelação sobre últimos dias de Preta Gil: ‘Chegou a cogitar morte assistida’

Gominho faz revelação sobre últimos dias de Preta Gil: ‘Chegou a cogitar morte assistida’

Imagem - Ex-marido de Preta Gil dança e ironiza após ser chamado de 'verme' por melhor amiga da cantora

Ex-marido de Preta Gil dança e ironiza após ser chamado de 'verme' por melhor amiga da cantora

Imagem - Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

Quanto custa transformar cinzas em diamante? Técnica usada no caso Preta Gil pode valer até R$ 40 mil

Preta Gil ainda foi “madrinha” de Psirico. A famosa da família Gil foi responsável por investir no talento de Márcio, o apresentando a figuras influentes da música. “Se hoje eu estou aqui, tem muito da mão dela”, afirmou.

Durante entrevista, o cantor também ressaltou que Preta Gil foi sua base quando ele ainda não tinha estabilidade financeira, principalmente quando enfrentou um problema de saúde e precisou recorrer ao sistema público. “Eu não tinha grana e fui para um hospital público. Ela ficou lá comigo todos os dias, levava flores e se preocupava. Foi uma parceira que eu quis para a vida toda”.

O namoro entre Preta Gil e Márcio Victor, aconteceu entre os anos de 2007 e 2008. Após o término, os dois mantiveram grande carinho e amizade mútua, como demonstrado em homenagens após o falecimento de Preta, em decorrência de um câncer colorretal.

Tags:

Preta gil Márcio Victor

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026