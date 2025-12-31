Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Zé Felipe crava ‘profecia’ para 2026 após término com Ana Castela

Sertanejo falou sobre o futuro e esperança no novo ano que se inicia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 14:58

Zé Felipe refeltiu sobre expectativas
Zé Felipe refeltiu sobre expectativas Crédito: Reprodução | Instagram

O fim repentino do relacionamento de Ana Castela e Zé Felipe pegou os fãs de surpresa. Através de um comunicado no Instagram, os dois anunciaram o fim do namoro na última segunda-feira (29).

No comunicado, Zé Felipe falou sobre o período que esteve ao lado da cantora. “Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar um Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”, escreveu o cantor.

Zé Felipe aproveitou o momento de mudanças de ciclos e novos caminhos com a chegada do final do ano para mandar um recado para os seguidores. "Quem abre é porta, rosa e c*. Eu estou totalmente fechado com vocês! Amanhã eu volto. Deus abençoe! Boa noite! 2026 é o melhor ano da minha vida e da sua, viu?", disse o sertanejo em sua conta secundária, de acordo com o portal Notícias da TV.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Novos detalhes sobre o término de Ana Castela e Zé Felipe vêm à tona; decisão teria partido dele

Após 'sumiço', Zé Felipe reaparece em perfil privado e manda mensagem polêmica

Ana Castela se pronuncia após rumores de que término com Zé Felipe teria acontecido após 'pressa, superexposição e imaturidade'

Antes do término vir à tona, Ana Castela teve noite de sofrência e Zé Felipe se refugiu em fazenda

Nattan se pronuncia após polêmica envolvendo foto de Vini Jr. e Zé Felipe

Em seu perfil público, com mais de 34 milhões de seguidores, Zé Felipe mandou outro recado nesta quarta-feira (31). “Deus abençoe! Prosperidade, saúde, passando para agradecer pelo segundo melhor ano da minha vida, 2025, porque 2026, vai ser melhor ainda, e da sua também. Vai ser incrível”, afirmou o sertanejo.

Término de Ana Castela e Zé Felipe

No comunicado feito nas redes sociais, Zé Felipe fez questão de demonstrar carinho por Ana Castela e também pela família da sertaneja. “Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo. Vocês fazem parte da minha vida, assim como Dorico, Duda e Rodrigo. Vocês sempre podem contar comigo pra tudo. Amo vocês”, declarou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Gaby Amarantos faz ‘atualização’ em música após término de Ana Castela e Zé Felipe

Mãe de Zé Felipe toma atitude após término do filho com Ana Castela

Vidente que previu término de Zé Felipe e Ana Castela faz aposta envolvendo Virginia

Choro em show, noite de 'sofrência' e refúgio em fazenda: como foram os últimos dias de Ana Castela e Zé Felipe antes do término

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Antecipando possíveis especulações, Zé Felipe reforçou que a separação não foi motivada por conflitos. “E para deixar claro, eu amo a Ana. Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca dos nossos objetivos individuais”, explicou.

O cantor também comentou sobre a repercussão do anúncio e pediu respeito ao momento. “Desejo a ela toda a felicidade do mundo. Sei que na internet criam verdades que não existem, e sei o quanto isso pesa para a Ana e para a família dela. Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque tô f*da-se”, afirmou.

Ao final, Zé Felipe fez um apelo direto ao público. “Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento”, concluiu.

Tags:

zé Felipe

Mais recentes

Imagem - Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)

Astrologia revela aos signos como o ano de 2026 começa de verdade ainda hoje (31 de dezembro)
Imagem - Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web

Zé Felipe apaga quase tudo do Instagram após fim com Ana Castela e vira alvo de deboche na web
Imagem - Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

Não é Kami e Ryan: o casamento mais inesperado de Dona de Mim

MAIS LIDAS

Imagem - O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado
01

O Sol domina o Baralho Cigano desta quarta-feira (31 de dezembro): clareza, consciência e fechamento iluminado

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
02

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano
03

Fuja do branco no Réveillon: as 4 cores ideais para você usar na virada do ano

Imagem - É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026
04

É de graça! Confira a ordem das atrações do último dia do Virada Salvador 2026