Ex-marido de Preta Gil dança e ironiza após ser chamado de 'verme' por melhor amiga da cantora

Publicação surgiu horas depois de Ju de Paulla reclamar das notícias envolvendo o personal trainer

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 08:40

Jude com Preta Gil e Rodrigo Godoy
Jude com Preta Gil e Rodrigo Godoy Crédito: Reprodução

Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, voltou a aparecer nas redes sociais após ser alvo de críticas de Ju de Paulla, amiga próxima da falecida cantora. Um dia depois da DJ reclamar publicamente das notícias envolvendo o personal trainer, ele publicou no Instagram um vídeo dançando e ironizou quem o desaprova. Na legenda, escreveu: “Imagina só você me odiar e eu estar assim”.

A manifestação de Ju de Paulla ocorreu no X, antigo Twitter, depois que uma reportagem repercutiu a declaração de amor feita por Rhuana Rodrigues, atual namorada de Godoy, e trouxe informações sobre quem é a jovem. Irritada, a DJ pediu que o ex-marido de Preta Gil deixasse de ser noticiado: “Parem de noticiar esse vermeeeeee!!!”.

Ela ainda respondeu seguidores que comentavam o caso. Quando um internauta perguntou: “Ele tentou alguma manobra jurídica pra tentar herdar algo?”, Ju reagiu: “Ele é mau caráter, mas não é maluco kkkkk”. Outra usuária afirmou: “Nossa, eu tô chocada. Que lixo de homem”.

O nome de Godoy voltou à mídia desde o fim do casamento com Preta Gil, encerrado após a cantora descobrir, em 2023, durante o tratamento contra um câncer de intestino, que ele mantinha um relacionamento extraconjugal com Ingrid Lima, sua ex-stylist. A artista relatou na época ter sido traída dentro da própria casa: “Coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que, com sua dissimulação e mau-caratismo, fez o que fez”.

No livro Preta Gil: Os Primeiros 50, lançado antes de ela anunciar a recidiva da doença, a cantora também descreveu como o desgaste do relacionamento contribuiu para a separação. “Eu me separei pela negligência do Rodrigo comigo”, escreveu, afirmando que o abandono emocional foi tão doloroso quanto enfrentar o câncer.

Tags:

Preta gil Rodrigo Godoy Jude Paulla

