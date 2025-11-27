Amiga de Preta Gil desabafa e revela se Rodrigo Godoy tentou pedir parte da herança da cantora

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 07:52
A DJ e influenciadora Jude Paulla, amiga próxima de Preta Gil, voltou a criticar publicamente Rodrigo Godoy, ex-marido da cantora, após se deparar com uma nova notícia envolvendo o personal trainer. A declaração foi feita nesta quarta-feira (26), quando ela utilizou o X (antigo Twitter) para desabafar e reprovar a repercussão em torno do ex-companheiro de Preta.
Indignada, Jude pediu que a imprensa pare de dar destaque ao nome de Godoy, lembrado pela traição à cantora durante seu tratamento contra o câncer. "Parem de noticiar esse verme", escreveu. A fala gerou respostas de seguidores, que apontaram que ao compartilhar o post ela estaria ampliando a visibilidade dele. Jude, então, rebateu: prefere reforçar o repúdio a deixar o público esquecer o que aconteceu.
Preta Gil
“Prefiro estar aqui dando RT de repúdio caso alguém tenha esquecido que ele é um verme... e quando é algo que me afeta diretamente realmente eu não tenho problema nenhum em mostrar que ele é lixo, mesmo que ‘dando palco’”, afirmou.
A influenciadora também aproveitou para comentar um boato que circulava nas redes: a suposta exigência de Rodrigo Godoy por parte da herança de Preta Gil. Segundo ela, não há qualquer fundamento. “Ele é mau caráter, mas não é maluco”, declarou, encerrando a especulação e reforçando que o ex-marido não solicitou bens após a morte da cantora.