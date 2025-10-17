Acesse sua conta
Caso Eloá ganha documentário na Netflix; veja data de estreia

Documentário trechos inéditos e reconstituição do crime

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:20

Caso Eloá ganha documentário
Caso Eloá ganha documentário Crédito: Divulgação | Netflix

Um dos casos de crime que mais chocou e chamou atenção dos brasileiros e da imprensa foi o Caso Eloá, quando a jovem na época com apenas 15 anos foi sequestrada pelo ex-namorado. O caso gerou diversos debates sobre os limites éticos no jornalismo.

Caso Eloá

Caso Eloá por Reprodução | (Tiago Silva/Arquivo DGABC)
Caso Eloá por Reprodução | Arquivo Pessoal
Caso Eloá por Reprodução
Caso Eloá por Reprodução | (Tiago Silva/Arquivo DGABC)

Assim como outros, o Caso Eloá ganhou forma nas telas. A Netflix anunciou nesta sexta-feira (17) o lançamento do documentário “Caso Eloá - Refém ao Vivo” para o dia 12 de novembro e promete mostrar trechos inéditos sobre o diário da adolescente.

O documentário terá depoimentos do irmão da vítima, Douglas, e da amiga Grazieli Oliveira. Além disso, jornalistas e autoridades que acompanharam o caso, vão reconstituir momentos da tragédia que marcou o Brasil em outubro de 2008.

O crime aconteceu na casa de Eloá Pimentel, quando a jovem foi sequestrada por Lindemberg Alves, de 22 anos. Os amigos da jovem: Nayara Rodrigues da Silva, Iago Vilera e Victor Campos, que estudavam com Eloá em seu apartamento, em conjunto habitacional da periferia de Santo André, também foram mantidos presos no apartamento.

Foram 100 horas de negociações com a polícia, depoimentos de vizinhos e especulações sobre as motivações que levaram ao crime até o desfecho trágico que culminou na morte da jovem. O documentário tem direção geral de Cris Ghattas e roteiro de Tainá Muhringer e Rocky Hiraoka.

