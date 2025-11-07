SEQUESTRO E MORTE

Parente de Eloá causa polêmica com revelação sobre amiga Nayara 17 anos após crime

Comentários foram feitos pouco antes de estreia de documentário da Netflix

Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:05

Eloá e Nayara Crédito: Reprodução

Às vésperas da estreia de um documentário da Netflix sobre o caso que marcou o Brasil em 2008, uma declaração feita pela família de Eloá Pimentel reacendeu a polêmica em torno da tragédia. Um comentário de Cíntia Pimentel, cunhada da adolescente morta, viralizou nas redes sociais após questionar a amizade entre Eloá e Nayara Rodrigues da Silva, a única sobrevivente do sequestro.

Tudo começou quando uma internauta comentou: “Eu tenho uma dúvida sobre aquela amiga dela, Nayara. Porque eram tão amigas e nunca mais se ouviu falar dela.” Cíntia respondeu de forma direta: “A questão é: será que eram tão amigas?”, diz, em prints divulgados pela coluna Fábia Oliveira.

A cunhada da jovem explicou, em outro comentário, que Nayara nunca mais procurou a família de Eloá após o crime. “Sem dúvidas, não consigo imaginar o que passaram lá dentro e o trauma que isso pode ter causado na vida de alguém. Mas imagina você perder sua filha e a então amiga dela nunca te procurar, nunca te enviar uma mensagem… Claro que cada um tem sua forma de lidar com perdas e traumas, mas do lado de cá também existe uma família que nunca mais estará completa”, escreveu.

Cíntia ainda recordou que, pouco depois da morte da adolescente, Nayara teria manifestado interesse em conhecer famosos. Ela fez questão de ressaltar que não se tratava de uma crítica, mas de uma resposta aos comentários sobre o distanciamento entre as duas famílias.

“Enquanto a família assimilava o ocorrido sem entender exatamente o que havia acontecido lá dentro do cativeiro, a então amiga estava pedindo para conhecer o jogador Pato, o Caio Castro e os bastidores de Malhação. Não é uma crítica a uma pessoa, mas é um fato… O meu comentário só foi para elucidar essa história.”

Relembre o caso

O sequestro de Eloá Pimentel, que tinha 15 anos, ocorreu em outubro de 2008, em Santo André (SP). O ex-namorado, Lindemberg Alves, invadiu o apartamento da jovem e a manteve refém, junto com Nayara, durante seis dias. A ação terminou de forma trágica após a invasão do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), quando Lindemberg atirou nas duas meninas — Nayara sobreviveu, mas Eloá morreu.