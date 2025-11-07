Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Parente de Eloá causa polêmica com revelação sobre amiga Nayara 17 anos após crime

Comentários foram feitos pouco antes de estreia de documentário da Netflix

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:05

Eloá e Nayara
Eloá e Nayara Crédito: Reprodução

Às vésperas da estreia de um documentário da Netflix sobre o caso que marcou o Brasil em 2008, uma declaração feita pela família de Eloá Pimentel reacendeu a polêmica em torno da tragédia. Um comentário de Cíntia Pimentel, cunhada da adolescente morta, viralizou nas redes sociais após questionar a amizade entre Eloá e Nayara Rodrigues da Silva, a única sobrevivente do sequestro.

Tudo começou quando uma internauta comentou: “Eu tenho uma dúvida sobre aquela amiga dela, Nayara. Porque eram tão amigas e nunca mais se ouviu falar dela.” Cíntia respondeu de forma direta: “A questão é: será que eram tão amigas?”, diz, em prints divulgados pela coluna Fábia Oliveira. 

Mensagens de Cintia Pimentel

Mensagens de Cintia por Reprodução
Mensagens de Cintia por Reprodução
Mensagens de Cintia por Reprodução
1 de 3
Mensagens de Cintia por Reprodução

A cunhada da jovem explicou, em outro comentário, que Nayara nunca mais procurou a família de Eloá após o crime. “Sem dúvidas, não consigo imaginar o que passaram lá dentro e o trauma que isso pode ter causado na vida de alguém. Mas imagina você perder sua filha e a então amiga dela nunca te procurar, nunca te enviar uma mensagem… Claro que cada um tem sua forma de lidar com perdas e traumas, mas do lado de cá também existe uma família que nunca mais estará completa”, escreveu.

Cíntia ainda recordou que, pouco depois da morte da adolescente, Nayara teria manifestado interesse em conhecer famosos. Ela fez questão de ressaltar que não se tratava de uma crítica, mas de uma resposta aos comentários sobre o distanciamento entre as duas famílias. 

“Enquanto a família assimilava o ocorrido sem entender exatamente o que havia acontecido lá dentro do cativeiro, a então amiga estava pedindo para conhecer o jogador Pato, o Caio Castro e os bastidores de Malhação. Não é uma crítica a uma pessoa, mas é um fato… O meu comentário só foi para elucidar essa história.”

Eloá e Nayara

Nayara e Eloá por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
Nayara Rodrigues por Reprodução
Eloá e Nayara por Reprodução
1 de 10
Nayara e Eloá por Reprodução

Relembre o caso

O sequestro de Eloá Pimentel, que tinha 15 anos, ocorreu em outubro de 2008, em Santo André (SP). O ex-namorado, Lindemberg Alves, invadiu o apartamento da jovem e a manteve refém, junto com Nayara, durante seis dias. A ação terminou de forma trágica após a invasão do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), quando Lindemberg atirou nas duas meninas — Nayara sobreviveu, mas Eloá morreu.

Condenado a 39 anos de prisão, Lindemberg segue detido na Penitenciária de Tremembé, no interior paulista. Nayara, além de ter passado por cirurgia de reconstrução facial, recebeu indenização de R$ 150 mil por danos morais, materiais e estéticos.

Leia mais

Imagem - No semiaberto, formado, 'exemplar' e com pena reduzida: como é a vida de Lindemberg Alves, assassino de Eloá Pimentel, em Tremembé

No semiaberto, formado, 'exemplar' e com pena reduzida: como é a vida de Lindemberg Alves, assassino de Eloá Pimentel, em Tremembé

Promotora sobre Lindemberg: 'Simula e é manipulador'

Justiça condena Lindemberg Alves a 98 anos e 10 meses de prisão

Tags:

Crime Barbaro Lindemberg Alves Nayara Rodrigues Eloá Pimentel

Mais recentes

Imagem - PM encontra R$ 850 mil em mochila de passageiro de ônibus

PM encontra R$ 850 mil em mochila de passageiro de ônibus
Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
Imagem - Tremembé: entenda por que Alexandre de Moraes pode decidir o futuro do casal Nardoni

Tremembé: entenda por que Alexandre de Moraes pode decidir o futuro do casal Nardoni

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes