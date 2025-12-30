CALENDÁRIO

Dia 30 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

Carol Neves

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 03:03

30 de dezembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado nesta terça-feira (30) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 30 de dezembro é feriado?

Sim, o dia 30 de dezembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Cidade com feriado no dia 30 de dezembro

APUI (AM)

BARAO DE MONTE ALTO (MG)

BARRINHA (SP)

CAIABU (SP)

CARNAIBA (PE)

CORONEL PACHECO (MG)

DIVINOLANDIA (SP)

DONA EUZEBIA (MG)

DOURADOQUARA (MG)

FLORINEA (SP)

FUNILANDIA (MG)

GLICERIO (SP)

ICEM (SP)

ITAIPE (MG)

ITAOBIM (MG)

LUPERCIO (SP)

MODELO (SC)

MONTIVIDIU (GO)

NOVA EUROPA (SP)

NOVA TIMBOTEUA (PA)

PAINEIRAS (MG)

PALMA SOLA (SC)

PAULO LOPES (SC)

PILAO ARCADO (BA)

PINHALZINHO (SC)

PLANURA (MG)

PLATINA (SC)

RIO MANSO (MG)

RIVERSUL (SC)

SALTO DE PIRAPORA (SC)

SANTA MARIA DO SALTO (MG)

SANTANA DO MANHUACU (MG)

SANTO ANTONIO DOS LOPES (MA)

SAO FRANCISCO DE SALES (MG)

SAO FRANCISCO DO PARA (PA)

SAO GONCALO DO RIO ABAIXO (MG)

SAO PAULO DO POTENGI (RN)

SAO PEDRO DO PARANA (PR)



SAO VICENTE FERRER (PE)

SAUDADES (SC)

SERITINGA (MG)

TAIACU (SC)

VARGEM (SC)

Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?