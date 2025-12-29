Homem é multado em R$ 12 mil por manter aves silvestres em cativeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:42
Ao menos oito aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro na cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, em Minas Gerais. Os animais foram encontrados na tarde do último sábado (27), durante uma ação que também resultou na apreensão de armas de fogo utilizadas para caça. O responsável pelo armamento e pelos animais foi multado em R$ 12,7 mil.
As aves foram localizadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), segundo informações do jornal Estado de Minas. A ocorrência foi registrada na zona rural de Serra Pirapetinga.
Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre
Do total de animais apreendidos, quatro pertenciam a espécies da fauna silvestre e quatro eram híbridos, ou seja, fruto do cruzamento entre espécies nativas e exóticas. Entre as aves apreendidas estavam: trinca-ferro (1), coleiro (1) e pintassilgos (2) e pintagóis (4).
Além dos animais, foi encontrada no local uma arma artesanal de calibre .36 e 40 projéteis de calibre .22.
O responsável pelas aves, um homem de 50 anos, foi conduzido à Delegacia de Juiz de Fora, onde foi autuado e multado. Ele responderá pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e manutenção de animais silvestres sem a devida autorização.