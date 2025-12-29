MEIO AMBIENTE

Homem é multado em R$ 12 mil por manter aves silvestres em cativeiro

Oito aves foram resgatadas na ação

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:42

Trinca-ferro foi uma das espécies resgatadas Crédito: Reprodução

Ao menos oito aves silvestres foram resgatadas de um cativeiro na cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, em Minas Gerais. Os animais foram encontrados na tarde do último sábado (27), durante uma ação que também resultou na apreensão de armas de fogo utilizadas para caça. O responsável pelo armamento e pelos animais foi multado em R$ 12,7 mil.

As aves foram localizadas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), segundo informações do jornal Estado de Minas. A ocorrência foi registrada na zona rural de Serra Pirapetinga.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre 1 de 5

Do total de animais apreendidos, quatro pertenciam a espécies da fauna silvestre e quatro eram híbridos, ou seja, fruto do cruzamento entre espécies nativas e exóticas. Entre as aves apreendidas estavam: trinca-ferro (1), coleiro (1) e pintassilgos (2) e pintagóis (4).

Além dos animais, foi encontrada no local uma arma artesanal de calibre .36 e 40 projéteis de calibre .22.