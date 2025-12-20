Acesse sua conta
Homem é multado em R$ 8 mil por manter aves silvestres em cativeiro

16 pássaros foram resgatados e devolvidos à natureza

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 16:33

Aves silvestres foram devolvidas à natureza
Aves silvestres foram devolvidas à natureza Crédito: Reprodução/Polícia Ambiental

A Polícia Ambiental de Presidente Prudente, em São Paulo, resgatou 16 aves silvestres nesta quinta-feira (18). Durante a ação, ocorrida no bairro Jardim Iguaçu, um homem de 36 anos foi multado em R$ 8 mil por manter os animais em cativeiro.

Segundo o portal g1, a denúncia recebida pela corporação indicava a presença de aves presas em gaiolas na varanda da residência do suspeito. No local, ele informou às autoridades que mantinha as aves como animais de estimação e que não possuía autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para mantê-las.

Aves de canto são o principal alvo de tráfico de animais silvestre

Foram encontradas sete aves da espécie coleirinho-papa-capim, seis da espécie trinca-ferro, uma da espécie azulão, uma da espécie tico-tico e uma da espécie tiziu. Todas foram devolvidas à natureza pois apresentavam comportamento selvagem.

Aves Silvestres

