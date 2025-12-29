Acesse sua conta
Homem ataca esposa com garfo de churrasco após mexer no celular da vítima

Garfo de churrasco perfurou a coxa e a panturrilha da vítima

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:12

1º Distrito Policial de Cabreúva
1º Distrito Policial de Cabreúva Crédito: Google Street View

Um homem de 24 anos agrediu a esposa com um garfo de churrasco em Cabreúva, no interior de São Paulo, após vasculhar o celular da companheira e encontrar conversas que indicavam uma suposta traição. O objeto perfurou a coxa e a panturrilha da vítima, que começou a gritar, foi socorrida pela sogra e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento.

O episódio de violência ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29) após a comemoração do aniversário do agressor. À polícia, ele disse que a companheira “bebeu demais”, passou mal e foi dormir.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio*.

Tags:

Violência Doméstica Violência Contra A Mulher

