VIOLÊNCIA

Homem ataca esposa com garfo de churrasco após mexer no celular da vítima

Garfo de churrasco perfurou a coxa e a panturrilha da vítima

Metrópoles

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:12

1º Distrito Policial de Cabreúva Crédito: Google Street View

Um homem de 24 anos agrediu a esposa com um garfo de churrasco em Cabreúva, no interior de São Paulo, após vasculhar o celular da companheira e encontrar conversas que indicavam uma suposta traição. O objeto perfurou a coxa e a panturrilha da vítima, que começou a gritar, foi socorrida pela sogra e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento.