Homem ataca esposa com garfo de churrasco após mexer no celular da vítima

Metrópoles
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 19:12
Um homem de 24 anos agrediu a esposa com um garfo de churrasco em Cabreúva, no interior de São Paulo, após vasculhar o celular da companheira e encontrar conversas que indicavam uma suposta traição. O objeto perfurou a coxa e a panturrilha da vítima, que começou a gritar, foi socorrida pela sogra e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento.
O episódio de violência ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29) após a comemoração do aniversário do agressor. À polícia, ele disse que a companheira “bebeu demais”, passou mal e foi dormir.