CRIMES SEXUAIS

E-mail cita que Donald Trump passou ‘horas’ na casa de Jeffrey Epstein com vítima de abuso

Mensagem foi divulgada nesta quarta-feira (12), por congressistas democratas

Monique Lobo

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 20:26

Donald Trump e Jeffrey Epstein Crédito: Reprodução

E-mails de Jeffrey Epstein, divulgados nesta quarta-feira (12), afirmam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sabia dos crimes sexuais cometidos pelo bilionário. Além disso, ele teria "passado horas" com uma das vítimas na casa de Epstein.

As mensagens enviadas pelo magnata, que foi preso por crimes sexuais com menores e cometeu suicídio, em 2019, foram reveladas por parlamentares democratas que integram o Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. São três e-mails ao todo. Em um deles, Epstein disse para a sua cúmplice, Ghislaine Maxwell, que uma de suas vítimas "passou horas em minha casa com ele", em referência ao presidente americano.

Em outro e-mail, direcionado ao escritor Michael Wolff, o abusador escreveu: "É claro que ele sabia sobre as garotas, já que pediu para Ghislaine parar".

Em coletiva de imprensa também nesta quarta, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, rebateu a revelação das mensagens de Epstein dizendo que Trump "não fez nada de errado".

“Esses e-mails provam absolutamente nada além do fato de que Trump não fez nada de errado", acrescentou. Segundo ela, a divulgação dos e-mails é uma estratégia dos democratas para atacar o governo.

O congressista Robert Garcia, membro mais alto do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, por sua vez, falou que quanto mais o presidente tentar encobrir os arquivos, mais eles vão descobrir.