Em momento raro, mãe de São Carlo Acutis emociona ao mostrar o quarto onde o filho viveu

Ambiente simples e cheio de simbolismo foi revelado nas redes sociais em vídeo que comoveu devotos

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:10

Um vídeo recente compartilhado nas redes sociais registrou um momento de emoção e fé: Antonia Salzano, mãe de São Carlo Acutis, abriu as portas de sua casa em Assis, na Itália, para mostrar o quarto onde viveu o filho, canonizado este ano pelo Papa Leão XIV.

O cômodo chama atenção pela simplicidade. Há duas camas - uma usada por Carlo e outra pela avó -, poucos objetos pessoais e várias imagens religiosas nas paredes. Sobre uma escrivaninha, repousa um computador, embora Antonia não confirme se foi o mesmo utilizado pelo jovem, conhecido hoje como o santo millenium, para evangelizar pela internet.

Outro ambiente destacado é o pequeno “escritório” do santo, igualmente modesto, refletindo a vida de humildade e devoção que marcou a trajetória do jovem italiano.

Desde que o filho foi canonizado, Antonia tem aparecido com mais frequência na mídia, mas ainda mantém certa discrição. Suas aparições públicas e registros da casa são considerados momentos especiais pelos devotos.

Conhecido mundialmente como o “padroeiro da internet”, Carlo Acutis dedicou parte de sua curta vida a divulgar o evangelho no ambiente digital. Há relatos de que ele criou um site inteiro dedicado a contar a história da Igreja e os milagres eucarísticos.

Apesar da curiosidade crescente dos fiéis, a residência em Assis, onde estão preservados os pertences do santo, ainda não está aberta para visitação.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Por que São Carlo Acutis é celebrado no mesmo dia de Nossa Senhora Aparecida

Santo millennial, São Carlo Acutis pode ganhar data em sua homenagem

VÍDEO: Reação da mãe de Carlo Acutis ao ver filho se tornar santo emociona

Qual foi o milagre de Carlo Acutis? Entenda por que adolescente virou santo

Carlo Acutis: 5 curiosidades sobre o jovem que será canonizado

