Em momento raro, mãe de São Carlo Acutis emociona ao mostrar o quarto onde o filho viveu

Carol Neves
Publicado em 11 de novembro de 2025 às 09:10
Um vídeo recente compartilhado nas redes sociais registrou um momento de emoção e fé: Antonia Salzano, mãe de São Carlo Acutis, abriu as portas de sua casa em Assis, na Itália, para mostrar o quarto onde viveu o filho, canonizado este ano pelo Papa Leão XIV.
O cômodo chama atenção pela simplicidade. Há duas camas - uma usada por Carlo e outra pela avó -, poucos objetos pessoais e várias imagens religiosas nas paredes. Sobre uma escrivaninha, repousa um computador, embora Antonia não confirme se foi o mesmo utilizado pelo jovem, conhecido hoje como o santo millenium, para evangelizar pela internet.
Carlo Acutis
Outro ambiente destacado é o pequeno “escritório” do santo, igualmente modesto, refletindo a vida de humildade e devoção que marcou a trajetória do jovem italiano.
Desde que o filho foi canonizado, Antonia tem aparecido com mais frequência na mídia, mas ainda mantém certa discrição. Suas aparições públicas e registros da casa são considerados momentos especiais pelos devotos.
Conhecido mundialmente como o “padroeiro da internet”, Carlo Acutis dedicou parte de sua curta vida a divulgar o evangelho no ambiente digital. Há relatos de que ele criou um site inteiro dedicado a contar a história da Igreja e os milagres eucarísticos.
Apesar da curiosidade crescente dos fiéis, a residência em Assis, onde estão preservados os pertences do santo, ainda não está aberta para visitação.