RIO DE JANEIRO

Santo millennial, São Carlo Acutis pode ganhar data em sua homenagem

A iniciativa surge logo após a canonização de Acutis, realizada em 7 de setembro

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 16:07

Carlo Acutis Crédito: Reprodução

O deputado estadual Thiago Gagliasso (PL) protocolou na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na última terça-feira (16), um projeto de lei que pretende criar o Dia de São Carlo Acutis. A proposta indica que a celebração seja em 12 de outubro, data em que o italiano faleceu em 2006, aos 15 anos, vítima de leucemia.

A iniciativa surge logo após a canonização de Acutis, realizada em 7 de setembro, em uma cerimônia presidida no Vaticano e acompanhada por cerca de 80 mil fiéis na Praça São Pedro.

Carlos Acutis, o santo millenial 1 de 8

Chamado de primeiro santo da geração millennial, ele teve a santidade reconhecida pela Igreja Católica após a validação de um milagre ocorrido no Brasil. Em 2013, em Campo Grande (MS), o menino Matheus Vianna, então com três anos, foi curado de uma má-formação congênita no pâncreas depois de ter contato com uma camiseta que pertenceu ao jovem italiano.