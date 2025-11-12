SEM VÍTIMAS

Vídeo: ponte recém-inaugurada desaba na China

Estrutura de 758 metros havia sido interditada um dia antes do colapso por causa de rachaduras e movimentação de terra

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:28

Ponte desabou Crédito: Reprodução

Menos de um dia após ser interditada por risco de deslizamentos, parte da ponte Hongqi, localizada na província de Sichuan, no sudoeste da China, desabou nesta terça-feira (11). A estrutura, que integrava uma importante via de ligação entre o interior do país e a região do Tibete, havia sido inaugurada há poucos meses. Não há registro de vítimas, segundo as autoridades locais.

O governo da cidade de Maerkang informou que o tráfego sobre a ponte foi suspenso na tarde de segunda-feira (10), depois que surgiram rachaduras nas encostas e nas vias ao redor, acompanhadas de sinais de movimentação no solo montanhoso da região.

?? Um deslizamento de terra fez com que uma ponte desabasse na província de Sichuan, na China. Não há vítimas a lamentar, uma vez que as autoridades detectaram e já havia mais de um dia que a área fora toda evacuada. pic.twitter.com/iXZa5Ff5iT — geopol•pt (@GeopolPt) November 12, 2025

Na manhã seguinte, o terreno cedeu de forma mais intensa, provocando deslizamentos de terra que resultaram no colapso parcial da estrutura de 758 metros de comprimento.