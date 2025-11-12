Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vídeo: ponte recém-inaugurada desaba na China

Estrutura de 758 metros havia sido interditada um dia antes do colapso por causa de rachaduras e movimentação de terra

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:28

Ponte desabou
Ponte desabou Crédito: Reprodução

Menos de um dia após ser interditada por risco de deslizamentos, parte da ponte Hongqi, localizada na província de Sichuan, no sudoeste da China, desabou nesta terça-feira (11). A estrutura, que integrava uma importante via de ligação entre o interior do país e a região do Tibete, havia sido inaugurada há poucos meses. Não há registro de vítimas, segundo as autoridades locais.

O governo da cidade de Maerkang informou que o tráfego sobre a ponte foi suspenso na tarde de segunda-feira (10), depois que surgiram rachaduras nas encostas e nas vias ao redor, acompanhadas de sinais de movimentação no solo montanhoso da região.

Na manhã seguinte, o terreno cedeu de forma mais intensa, provocando deslizamentos de terra que resultaram no colapso parcial da estrutura de 758 metros de comprimento.

A ponte Hongqi havia sido concluída no início deste ano, conforme mostra um vídeo publicado pela empresa responsável pela obra, a Sichuan Road & Bridge Group. As autoridades chinesas agora conduzem uma investigação para apurar as causas do desabamento e monitoram possíveis novos deslizamentos nas áreas próximas.

Tags:

Ponte

Mais recentes

Imagem - Em momento raro, mãe de São Carlo Acutis emociona ao mostrar o quarto onde o filho viveu

Em momento raro, mãe de São Carlo Acutis emociona ao mostrar o quarto onde o filho viveu
Imagem - O que muda na devoção a Maria? Entenda decreto do Vaticano que impõe limites para veneração a Nossa Senhora

O que muda na devoção a Maria? Entenda decreto do Vaticano que impõe limites para veneração a Nossa Senhora
Imagem - Quem é o lutador brasileiro acusado de estrangulamento que morreu em prisão dos EUA

Quem é o lutador brasileiro acusado de estrangulamento que morreu em prisão dos EUA

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)
01

Anjo da Transformação anuncia: mudanças profundas chegarão para 4 signos a partir desta terça (11 de novembro)

Imagem - Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante
02

Quem ganhou o MasterChef Confeitaria 2025? Leo Salles supera rival e leva o troféu em final emocionante

Imagem - Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos
03

Tarot desta quarta (12 de novembro) aponta mudanças e virada de sorte para os signos

Imagem - Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado
04

Porteiro que agrediu colega com capacete em condomínio se apresenta à polícia e é liberado