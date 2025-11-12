Vídeo: ponte recém-inaugurada desaba na China

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 10:28
Menos de um dia após ser interditada por risco de deslizamentos, parte da ponte Hongqi, localizada na província de Sichuan, no sudoeste da China, desabou nesta terça-feira (11). A estrutura, que integrava uma importante via de ligação entre o interior do país e a região do Tibete, havia sido inaugurada há poucos meses. Não há registro de vítimas, segundo as autoridades locais.
O governo da cidade de Maerkang informou que o tráfego sobre a ponte foi suspenso na tarde de segunda-feira (10), depois que surgiram rachaduras nas encostas e nas vias ao redor, acompanhadas de sinais de movimentação no solo montanhoso da região.
Na manhã seguinte, o terreno cedeu de forma mais intensa, provocando deslizamentos de terra que resultaram no colapso parcial da estrutura de 758 metros de comprimento.
A ponte Hongqi havia sido concluída no início deste ano, conforme mostra um vídeo publicado pela empresa responsável pela obra, a Sichuan Road & Bridge Group. As autoridades chinesas agora conduzem uma investigação para apurar as causas do desabamento e monitoram possíveis novos deslizamentos nas áreas próximas.