ESTENDE O TAPETE!

Príncipe William confirma que virá ao Brasil pela primeira vez; veja detalhes

Ele visitará duas capitais brasileiras; entenda motivo da visita

Herdeiro do trono do Reino Unido, o Príncipe William virá ao Brasil pela primeira vez. A visita será em novembro deste ano. O membro da família real britânica desembarcará no Rio de Janeiro para participar da cerimônia de premiação do “The Earthshot Prize“, prêmio criado pelo próprio príncipe e que busca reconhecer soluções inovadoras para combater a crise climática.>