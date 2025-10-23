Acesse sua conta
Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

Loira ficou famosa ao integrar o elenco do BBB 16

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21:24

Ana Paula Renault
Ana Paula Renault Crédito: Reprodução

Ana Paula Renault é uma das cotadas pela TV Globo para integrar o time de veteranos do Big Brother Brasil 2026, que estreia em janeiro. O grupo "Veteranos" é uma novidade desta edição anunciada pela apresentador Tadeu Schimdt que será formado apenas por ex-BBB's. 

As informações são do perfil Pop Onze, portal especializado em notícias de entretenimento e famosos. Polêmica, a jornalista deve retornar ao programa em que ficou confinada lá em 2016 para disputar novamente pelo prêmio milionário. No BBB 16, ela foi uma das favoritas para ganhar o reality após voltar de paredão falso, mas acabou expulsa ao dar dois tapas no rosto do colega de confinamento Renan Oliveira. Em 2018, a loira participou de "A Fazenda 10".

As novidades do BBB 26

Já foram anunciadas diversas novidades para o BBB 26. A maior delas é que o público será responsável por escolher 50% dos participantes que entrarão na casa mais vigiada do Brasil. O jogo começará com cinco casas de vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, de onde os fãs escolherão quem entra ou não. Pela primeira vez na história do 'Big Brother Brasil' o público terá a oportunidade de substituir qualquer jogador da casa, por meio de votação no Gshow.

Um outro ineditismo para 2026 é que, além pipocas e camarotes, o reality ganhará um terceiro grupo: o de "Veteranos", composto por ex-BBBs que marcaram as últimas edições do reality.

Além de tudo isso, desta vez o prêmio em dinheiro ficará exposto na sala para os participantes lembrarem do que querem conquistar com a vitória do programa.

Tags:

tv Globo Reality Show bbb 26

