Andressa Urach aparece como MC Ímola e surpreende com item de Ayrton Senna

Felipe Sena
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21:17
Andressa Urach surgiu novamente, e dessa vez a produtora de conteúdo adulto se lança como a MC Ímola, como era conhecida, de acordo com relatos da influenciadora.
Andressa Urach
O nome ficou conhecido e viralizou nas redes sociais, virando até meme após relatos de Urach durante uma entrevista. “De sainha curta, botas brancas, era Ímola, o nome de guerra”, disse a influenciadora ao relembrar a época em que era prostituta.
No Instagram, Urach publicou um vídeo em que posa com um look jeans sensual. “Eu que banco os meus mimos, só o cabelo é mais de R$ 1 mil, silicone de milhões, no bumbum tem metacril”, diz os versos de “Aceita”, canção de Urach ao fundo da publicação.
Ao mostrar detalhes de fotos nos stories do Instagram, ainda chama atenção o boné usado por Urach, item de colecionador datado de 1991, uma homenagem ao piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna.
“Usei o boné como forma de homenagear a força e o legado dele, trazendo essa inspiração para o meu momento atual”, disse Urach em entrevista à revista Quem.
Essa não é a primeira vez que Andressa Urach mostra referência à história do piloto de Fórmula 1. Em entrevistas, a produtora de conteúdo disse que quando era garota de programa era conhecida como “as curvas onde o melhor do mundo se perdeu”.
A frase faz referência ao Autódromo de Ímola, na Itália, local onde Ayrton Senna faleceu em 1994, sendo por isso chamado de “o melhor do mundo” por muitos. A expressão foi popularizada por Andressa Urach que usava “Ímola”, como um nome de guerra e descrevia sua estratégia de marketing.