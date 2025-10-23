CONFIRA

Andressa Urach aparece como MC Ímola e surpreende com item de Ayrton Senna

Produtora de conteúdo faz referência à trajetória do piloto de Fórmula 1

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21:17

Andressa Urach se lançou como MC Crédito: Andressa Urach se lançou como MC

Andressa Urach surgiu novamente, e dessa vez a produtora de conteúdo adulto se lança como a MC Ímola, como era conhecida, de acordo com relatos da influenciadora.

O nome ficou conhecido e viralizou nas redes sociais, virando até meme após relatos de Urach durante uma entrevista. “De sainha curta, botas brancas, era Ímola, o nome de guerra”, disse a influenciadora ao relembrar a época em que era prostituta.

No Instagram, Urach publicou um vídeo em que posa com um look jeans sensual. “Eu que banco os meus mimos, só o cabelo é mais de R$ 1 mil, silicone de milhões, no bumbum tem metacril”, diz os versos de “Aceita”, canção de Urach ao fundo da publicação.

Boné de colecionador de Ayrton Senna Crédito: Reprodução | Instagram

Ao mostrar detalhes de fotos nos stories do Instagram, ainda chama atenção o boné usado por Urach, item de colecionador datado de 1991, uma homenagem ao piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna.

“Usei o boné como forma de homenagear a força e o legado dele, trazendo essa inspiração para o meu momento atual”, disse Urach em entrevista à revista Quem.

Essa não é a primeira vez que Andressa Urach mostra referência à história do piloto de Fórmula 1. Em entrevistas, a produtora de conteúdo disse que quando era garota de programa era conhecida como “as curvas onde o melhor do mundo se perdeu”.