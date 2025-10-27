VEM AÍ!

2026 é o seu ano? Veja os signos que vão começar o novo ano com o pé direito

Alguns do zodíaco vão brilhar nesse novo ciclo, se reinventando e conquistando metas

Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:34

2026 Crédito: Shuttertock

O início de um novo ano está próximo e neste momento começa-se a repensar os rumos da vida, traçar novas metas e revisar sonhos antigos, afinal como diz Milton Santos; "os sonhos não envelhecem". Alguns já entraram em modo planejamento total e estão cheios de ideias, com o terreno já preparado para o novo ciclo. Estes tendem a brilhar em 2026 e conseguir finalmente atingir objetivos que estavam apenas no papel, começando o ano com o pé direito.

Veja os signos que vão se planejar bem e brilhar em 2026, de acordo com o time de astrólogos de João Bidu:

Capricórnio é, sem dúvida, o mestre dos planos bem-feitos. No fim do ano, este signo costuma revisar metas, avaliar resultados e já começar a organizar o que fará nos próximos meses. Além disso, ele tende a se tornar ainda mais focado e disciplinado, pensando em cada passo com cuidado. Nada é feito por impulso, tudo tem um propósito muito bem definido, o que trará um ano bem frutífero e cheio de conquistas.

Virgem

Virgem vai ser dedicar a colocar tudo em ordem, seja na vida pessoal ou profissional para o início de 2026. Além disso, eles terão usado o período do final do ano para eliminar o que não serve mais e traçar estratégias mais eficientes para o futuro. Nada passa despercebido quando Virgem está planejando e botar em prática é com eles mesmo.

Escorpião

Com sua mente investigativa e olhar profundo, Escorpião vai se preparar para brilhar. Enquanto muitos estão distraídos com festas e balanços, os escorpianos observam tudo em silêncio, planejando seus próximos movimentos. Por fim, o signo irá se reinventar, encerrando ciclos com força e começando o novo com intensidade total, se desfazendo de hábitos antigos que não lhe faziam mais bem.

Peixes

Apesar de parecer sonhador, Peixes surpreende no início de ano com seu lado intuitivo e estratégico. Isso acontece porque ele consegue unir emoção e razão, analisando o que deu certo e o que precisa mudar. Assim, Peixes cria planos baseados em sensações e sinais, o que o torna capaz de enxergar oportunidades onde ninguém mais vê e conquistar o que deseja.

Libra