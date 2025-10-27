Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Semana de 27 de outubro a 2 de novembro será decisiva e promete encontros inesquecíveis para cinco signos

É tempo de abrir o coração e deixar o universo provar que o amor ainda tem planos para você

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta semana entre 27 de outubro a 2 de novembro, o amor volta a ganhar força, e cinco signos podem viver encontros que marcam um novo capítulo. A energia é profunda e transformadora: fala de se permitir sentir, abrir o coração e dizer o que ficou guardado por medo. Para alguns, é o início de uma nova história; para outros, a chance de renovar laços que pareciam esgotados. O que muda agora é a disposição em se arriscar por amor e confiar que o universo não se atrasa quando se trata de destino. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A sorte volta a brilhar para três signos nesta semana decisiva entre 27 de outubro e 2 de novembro

A sorte volta a brilhar para três signos nesta semana decisiva entre 27 de outubro e 2 de novembro

Imagem - Três signos entram em uma semana de prosperidade e conquistas financeiras entre 27 de outubro e 2 de novembro

Três signos entram em uma semana de prosperidade e conquistas financeiras entre 27 de outubro e 2 de novembro

Áries:

O amor chega de maneira inesperada, e é justamente isso que o torna tão verdadeiro. Alguém que você já conhece pode revelar sentimentos que sempre estiveram ali, mas nunca foram ditos. Se estiver em um relacionamento, a semana favorece momentos de reconexão e maior intimidade. É tempo de deixar a pressa de lado e permitir que o afeto cresça no seu ritmo.

Dica cósmica: abra espaço para conversas sinceras - elas podem transformar completamente sua relação.

Famosos do signo de Áries

Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram
Lady Gaga (28 de março) por Reprodução
Vladimir Brichta (22 de março) por Divulgação
Roberto Carlos (19 de abril) por Divulgaçao
Xuxa (24 de março) por Reprodução
Ana Maria Braga (1º de abril) por Reprodução
Pedro Pascal (2 de abril) por Reprodução/Instagram
Elton John (25 de março) por Shutterstock
Padre Fábio de Melo (3 de abril) por Reprodução
Mariah Carey (27 de março) por Shutterstock
Viviane Araújo (25 de março) por Reprodução/Instagram
Nathalia Dill (24 de março) por Reprodução
Robert Downey Jr. (4 de abril) por Divulgação
Juliana Paes (26 de março) por Netflix
Pedro Bial (29 de março) por Reprodução/TV Globo
Jorge Ben Jor (22 de março) por Reprodução/Instagram @marcosoliveirapht
1 de 16
Anitta (30 de março) por Reprodução/Instagram

Gêmeos:

Você entra em um ciclo de clareza emocional: o que antes parecia confuso agora faz sentido. O amor se expressa com mais leveza, e a comunicação com quem você ama flui sem esforço. Se estiver solteiro(a), a semana traz conexões inesperadas, mas que parecem certas desde o primeiro instante. O segredo é não racionalizar demais o que sente.

Dica cósmica: diga o que o coração quer dizer, mesmo que ainda não saiba como o outro vai reagir.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Câncer:

Você está pronto(a) para amar de verdade, sem medo, sem armaduras. A vida emocional passa por um amadurecimento bonito, que permite construir algo sólido e recíproco. É uma semana em que o amor parece fácil, natural, e isso é o que o torna tão poderoso. Se estiver começando algo novo, confie no que sente: esse encontro tem potencial de crescer.

Dica cósmica: o amor certo não exige esforço, apenas presença.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Leão:

A semana traz uma sensação de recomeço. Você pode finalmente sentir que superou o passado e que está livre para viver algo novo. O amor volta com brilho, e uma conversa ou encontro inesperado pode reacender sentimentos que estavam guardados. É tempo de acreditar que o melhor ainda está por vir e permitir que isso te encontre.

Dica cósmica: deixe o orgulho de lado e siga o que o coração pedir.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Peixes:

Você vive uma fase de expansão afetiva. O amor chega com intensidade e propósito, revelando o quanto você cresceu emocionalmente nos últimos tempos. O que vem agora é maduro, recíproco e cheio de verdade. Pode envolver uma nova paixão ou o fortalecimento de algo que já existe, mas, em ambos os casos, há profundidade e entrega.

Dica cósmica: a sorte no amor vem quando você para de sonhar e começa a agir.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Câncer Áries Gêmeos Leão Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Você sabe a verdadeira diferença entre dormir e descansar? Especialistas explicam

Você sabe a verdadeira diferença entre dormir e descansar? Especialistas explicam
Imagem - A sorte volta a brilhar para três signos nesta semana decisiva entre 27 de outubro e 2 de novembro

A sorte volta a brilhar para três signos nesta semana decisiva entre 27 de outubro e 2 de novembro
Imagem - Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas

Anjo da Guarda de segunda (27 de outubro): 3 signos finalmente serão recompensados de formas grandiosas

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada