ASTROLOGIA

Semana de 27 de outubro a 2 de novembro será decisiva e promete encontros inesquecíveis para cinco signos

É tempo de abrir o coração e deixar o universo provar que o amor ainda tem planos para você

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Nesta semana entre 27 de outubro a 2 de novembro, o amor volta a ganhar força, e cinco signos podem viver encontros que marcam um novo capítulo. A energia é profunda e transformadora: fala de se permitir sentir, abrir o coração e dizer o que ficou guardado por medo. Para alguns, é o início de uma nova história; para outros, a chance de renovar laços que pareciam esgotados. O que muda agora é a disposição em se arriscar por amor e confiar que o universo não se atrasa quando se trata de destino. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries:

O amor chega de maneira inesperada, e é justamente isso que o torna tão verdadeiro. Alguém que você já conhece pode revelar sentimentos que sempre estiveram ali, mas nunca foram ditos. Se estiver em um relacionamento, a semana favorece momentos de reconexão e maior intimidade. É tempo de deixar a pressa de lado e permitir que o afeto cresça no seu ritmo.

Dica cósmica: abra espaço para conversas sinceras - elas podem transformar completamente sua relação.

Famosos do signo de Áries 1 de 16

Gêmeos:

Você entra em um ciclo de clareza emocional: o que antes parecia confuso agora faz sentido. O amor se expressa com mais leveza, e a comunicação com quem você ama flui sem esforço. Se estiver solteiro(a), a semana traz conexões inesperadas, mas que parecem certas desde o primeiro instante. O segredo é não racionalizar demais o que sente.

Dica cósmica: diga o que o coração quer dizer, mesmo que ainda não saiba como o outro vai reagir.

Famosos do signo de Gêmeos 1 de 16

Câncer:

Você está pronto(a) para amar de verdade, sem medo, sem armaduras. A vida emocional passa por um amadurecimento bonito, que permite construir algo sólido e recíproco. É uma semana em que o amor parece fácil, natural, e isso é o que o torna tão poderoso. Se estiver começando algo novo, confie no que sente: esse encontro tem potencial de crescer.

Dica cósmica: o amor certo não exige esforço, apenas presença.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Leão:

A semana traz uma sensação de recomeço. Você pode finalmente sentir que superou o passado e que está livre para viver algo novo. O amor volta com brilho, e uma conversa ou encontro inesperado pode reacender sentimentos que estavam guardados. É tempo de acreditar que o melhor ainda está por vir e permitir que isso te encontre.

Dica cósmica: deixe o orgulho de lado e siga o que o coração pedir.

Famosos do signo de Leão 1 de 16

Peixes:

Você vive uma fase de expansão afetiva. O amor chega com intensidade e propósito, revelando o quanto você cresceu emocionalmente nos últimos tempos. O que vem agora é maduro, recíproco e cheio de verdade. Pode envolver uma nova paixão ou o fortalecimento de algo que já existe, mas, em ambos os casos, há profundidade e entrega.

Dica cósmica: a sorte no amor vem quando você para de sonhar e começa a agir.