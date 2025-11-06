ADEUS AO LOIRO

Carolina Dieckmmann revoluciona visual e surge morena; veja fotos

Atriz resolveu tingir o cabelo com a cor natural da raiz

Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:00

Carolina Dieckmmann Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida por usar as madeixas loiras, Carolina Dieckmmann resolveu revolucionar o visual aos 47 anos de idade. A famosa, que viveu Leila recentemente no remake de "Vale Tudo", tingiu a cor dos fios de castanho claro e agora está morena! Nas redes sociais, a atriz se mostrou satisfeita com a mudança e ainda destacou que está se sentindo mais jovem.

A transformação foi tanta que até uma câmera de reconhecimento facial negou a saída de Carolina do prédio comercial onde ela pintou o cabelo, não entendendo que se tratava da mesma pessoa que entrou. O episódio engraçado foi mostrado através de um vídeo postado no Instagram da atriz na tarde desta quinta-feira (6).

Veja fotos do novo visual de Carolina Dieckmmann:

