Carolina Dieckmmann revoluciona visual e surge morena; veja fotos

Elis Freire
Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:00
Conhecida por usar as madeixas loiras, Carolina Dieckmmann resolveu revolucionar o visual aos 47 anos de idade. A famosa, que viveu Leila recentemente no remake de "Vale Tudo", tingiu a cor dos fios de castanho claro e agora está morena! Nas redes sociais, a atriz se mostrou satisfeita com a mudança e ainda destacou que está se sentindo mais jovem.
A transformação foi tanta que até uma câmera de reconhecimento facial negou a saída de Carolina do prédio comercial onde ela pintou o cabelo, não entendendo que se tratava da mesma pessoa que entrou. O episódio engraçado foi mostrado através de um vídeo postado no Instagram da atriz na tarde desta quinta-feira (6).
Veja fotos do novo visual de Carolina Dieckmmann:
Carolina Dieckmmann morena
A cor utilizada no cabelo de Carolina foi desenvolvida para ela mesma, pelo embaixador da TRUSS Professional, Anderson Couto e ganhou o nome de Light Brown TRUSS. Anderson ressaltou que o tom, por enquanto exclusivo, representa a nova fase da atriz. Já Dieckmmann detalhou que a cor é a mesma da sua raiz e ainda mostrou a semelhança com as suas madeixas na adolescência.