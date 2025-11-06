Acesse sua conta
Carolina Dieckmmann revoluciona visual e surge morena; veja fotos

Atriz resolveu tingir o cabelo com a cor natural da raiz

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 20:00

Carolina Dieckmmann
Carolina Dieckmmann Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecida por usar as madeixas loiras, Carolina Dieckmmann resolveu revolucionar o visual aos 47 anos de idade. A famosa, que viveu Leila recentemente no remake de "Vale Tudo", tingiu a cor dos fios de castanho claro e agora está morena! Nas redes sociais, a atriz se mostrou satisfeita com a mudança e ainda destacou que está se sentindo mais jovem. 

A transformação foi tanta que até uma câmera de reconhecimento facial negou a saída de Carolina do prédio comercial onde ela pintou o cabelo, não entendendo que se tratava da mesma pessoa que entrou. O episódio engraçado foi mostrado através de um vídeo postado no Instagram da atriz na tarde desta quinta-feira (6). 

Veja fotos do novo visual de Carolina Dieckmmann:

Carolina Dieckmmann morena

Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução
1 de 9
Novo visual de Carolina Dieckmmann por Reprdodução

A cor utilizada no cabelo de Carolina foi desenvolvida para ela mesma, pelo embaixador da TRUSS Professional, Anderson Couto e ganhou o nome de Light Brown TRUSS. Anderson ressaltou que o tom, por enquanto exclusivo, representa a nova fase da atriz. Já Dieckmmann detalhou que a cor é a mesma da sua raiz e ainda mostrou a semelhança com as suas madeixas na adolescência. 

