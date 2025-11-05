EMITIU NOTA

Globo se pronuncia após denúncia de Taís Araújo sobre Manuela Dias

Polêmica veio à tona nesta quarta-feira (5)

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 22:53

Taís Araújo e Manuela Dias Crédito: Reprodução

A Globo se pronunciou por meio de nota nesta quarta-feira (5) após vir à tona a denúncia feita por Taís Araújo ao compliance da emissora em relação à autora Manuela Dias. De acordo com informações de Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a atriz procurou o setor para questionar os rumos escolhidos para a sua personagem Raquel e o apagamento da cozinheira na trama.

A Globo afirmou reforçou o compromisso com a diversidade em suas obras e se disse orgulhosa da produção, sem confirmar ou negar a denúncia da atriz. “A Globo tem muito orgulho do remake de Vale Tudo, exibido recentemente. A novela já entrou para a história da dramaturgia brasileira e é um exemplo bem-sucedido de atualização de uma grande obra do passado. Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade”, disse em nota.

Taís Araujo 1 de 16

Entenda a polêmica

De acordo com o jornal, Taís procurou Manuela em agosto para demonstrar insatisfação com os rumos de sua personagem Raquel. A atriz teria se mostrado insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, segundo ela, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central da novela original de 1988. As duas, então, teriam batido boca sobre os estereótipos sobre mulheres negras na novela.

