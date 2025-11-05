Globo se pronuncia após denúncia de Taís Araújo sobre Manuela Dias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 22:53
A Globo se pronunciou por meio de nota nesta quarta-feira (5) após vir à tona a denúncia feita por Taís Araújo ao compliance da emissora em relação à autora Manuela Dias. De acordo com informações de Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a atriz procurou o setor para questionar os rumos escolhidos para a sua personagem Raquel e o apagamento da cozinheira na trama.
A Globo afirmou reforçou o compromisso com a diversidade em suas obras e se disse orgulhosa da produção, sem confirmar ou negar a denúncia da atriz. “A Globo tem muito orgulho do remake de Vale Tudo, exibido recentemente. A novela já entrou para a história da dramaturgia brasileira e é um exemplo bem-sucedido de atualização de uma grande obra do passado. Vale Tudo reforça também o compromisso de toda a Globo com a diversidade”, disse em nota.
Taís Araujo
De acordo com o jornal, Taís procurou Manuela em agosto para demonstrar insatisfação com os rumos de sua personagem Raquel. A atriz teria se mostrado insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, segundo ela, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central da novela original de 1988. As duas, então, teriam batido boca sobre os estereótipos sobre mulheres negras na novela.
Depois do desentendimento, Taís teria apresentado uma queixa ao compliance da Globo. Segundo a publicação, o objetivo da atriz era incentivar reflexões sobre a representação de pessoas negras nas novelas da emissora. Em entrevistas recentes, Taís admitiu “tristeza e frustração” com os rumos da personagem e chegou a dizer que esperava algo diferente para a dona da "Paladar", que chegou a voltar a vender sanduíches na praia.