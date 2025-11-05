NEGACIONISTA?

'Ator não tem cor', afirma presidente do Sated-RJ sobre denúncia de Taís Araújo

Hugo Gross se posicionou sobre suposta queixa de atriz ao compliance da Globo sobre sua personagem em 'Vale Tudo'

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:06

Hugo Gross e Taís Araújo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ), Hugo Gross, resolveu se posicionar sobre a suposta denúncia de Taís Araújo ao compliance da Globo. De acordo com informações de Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a atriz procurou o setor para se queixar sobre a postura da autora Manuela Dias em relação ao personagem que viveu em "Vale Tudo", Raquel. O principal questionamento seria em relação aos rumos escolhidos para uma mulher negra e o apagamento da cozinheira na trama.

Hugo Gross defendeu que não há necessidade alguma de pautar a questão racial dentro da teledramaturgia e que "negro e branco é tudo igual"; “A gente tem que parar de humanizar essa história de qualquer coisa é negro. Hoje tem um movimento a favor disso que nem deveria ter, porque negro e branco é tudo igual. Não existe perseguição racial. As pessoas estão banalizando isso. O ator não tem sex0, não tem cor, ele leva alegria e faz você pensar, e principalmente: humildade!", afirmou ao Metrópoles, parceiro do CORREIO.

Taís Araujo 1 de 16

Para Gross, a artista está "banalizando" uma pauta. Ele deu a entender ainda que o racismo já acabou há muito tempo. "Está reclamando de negros, porque não teve papel para negro [em Vale Tudo]. Hoje qualquer coisa é que o negro não teve chance. Vale Tudo teve três negros protagonistas. Tem que parar com isso, a vida não é isso. Qualquer coisinha ‘ah, porque o negro não tem voz’. Ninguém está pensando mais nisso, isso já passou milhões de anos atrás. A gente está aqui para agregar, para crescer. Qualquer coisinha vão falar que é negro, que ofende", disse.

A treta

De acordo com fontes da emissora, o desentendimento entre Taís e Manuela começou por divergências criativas sobre o rumo da personagem principal. A atriz estaria insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, segundo ela, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central da novela original de 1988.