Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Ator não tem cor', afirma presidente do Sated-RJ sobre denúncia de Taís Araújo

Hugo Gross se posicionou sobre suposta queixa de atriz ao compliance da Globo sobre sua personagem em 'Vale Tudo'

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 20:06

Hugo Gross e Taís Araújo
Hugo Gross e Taís Araújo Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (Sated-RJ), Hugo Gross, resolveu se posicionar sobre a suposta denúncia de Taís Araújo ao compliance da Globo. De acordo com informações de Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a atriz procurou o setor para se queixar sobre a postura da autora Manuela Dias em relação ao personagem que viveu em "Vale Tudo", Raquel. O principal questionamento seria em relação aos rumos escolhidos para uma mulher negra e o apagamento da cozinheira na trama.

Hugo Gross defendeu que não há necessidade alguma de pautar a questão racial dentro da teledramaturgia e que "negro e branco é tudo igual"; “A gente tem que parar de humanizar essa história de qualquer coisa é negro. Hoje tem um movimento a favor disso que nem deveria ter, porque negro e branco é tudo igual. Não existe perseguição racial. As pessoas estão banalizando isso. O ator não tem sex0, não tem cor, ele leva alegria e faz você pensar, e principalmente: humildade!", afirmou ao Metrópoles, parceiro do CORREIO. 

Taís Araujo

Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araújo rejeitou o 'morango do amor' por Reprodução
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
Taís Araujo e Lázaro Ramos por Reprodução/Instagram
1 de 16
Taís Araujo por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

‘Vale Tudo’: Manuela Dias denuncia Taís Araújo por ‘quebra de código de conduta’, diz jornal

Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo, diz colunista

Renato Góes abre o jogo sobre bastidores de 'Vale Tudo' e desentendimentos entre Taís Araújo e Manuela Dias

Tais Araújo desabafa sobre fim de Vale Tudo e confessa 'alívio': 'Dei minha alma por Raquel'

Para Gross, a artista está "banalizando" uma pauta. Ele deu a entender ainda que o racismo já acabou há muito tempo. "Está reclamando de negros, porque não teve papel para negro [em Vale Tudo]. Hoje qualquer coisa é que o negro não teve chance. Vale Tudo teve três negros protagonistas. Tem que parar com isso, a vida não é isso. Qualquer coisinha ‘ah, porque o negro não tem voz’. Ninguém está pensando mais nisso, isso já passou milhões de anos atrás. A gente está aqui para agregar, para crescer. Qualquer coisinha vão falar que é negro, que ofende", disse. 

A treta

De acordo com fontes da emissora, o desentendimento entre Taís e Manuela começou por divergências criativas sobre o rumo da personagem principal. A atriz estaria insatisfeita com a redução de cenas e mudanças que, segundo ela, enfraqueceram o protagonismo de Raquel, papel central da novela original de 1988.

Em entrevistas recentes, Taís admitiu “tristeza e frustração” com os rumos da personagem e chegou a dizer que esperava algo diferente para uma personagem negra na trama. 

Leia mais

Imagem - Falta de Virginia Fonseca em ensaio é percebida e Grande Rio age

Falta de Virginia Fonseca em ensaio é percebida e Grande Rio age

Imagem - Personagem nova chega em Dona de Mim para 'substituir' Leo

Personagem nova chega em Dona de Mim para 'substituir' Leo

Imagem - Atriz que vive Sandrão em Tremembé é casada com designer gráfica desde 2022

Atriz que vive Sandrão em Tremembé é casada com designer gráfica desde 2022

Tags:

Vale Tudo Taís Araujo

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos