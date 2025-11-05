AUSÊNCIA

Falta de Virginia Fonseca em ensaio é percebida e Grande Rio age

Em viagem pela Europa, influenciadora desfalcou evento desta terça-feira (4)

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:57

Virginia Fonseca é Rainha de Bateria da Grande Rio Crédito: Reprodução

Curtindo viagem pela Europa com o novo namorado Vini Jr., Virginia Fonseca faltou um importante ensaio da Grande Rio, que aconteceu na noite desta terça-feira (4) em Duque de Caxias, no qual deveria estar presente como rainha de bateria da Escola. A ausência da influenciadora chamou atenção dos fãs nas redes sociais, que ficaram tomadas de críticas à loira que vai estrear no Carnaval de 2026.

O evento reuniu musas, membros da bateira e componentes da Grande Rio em preparação intensa para a maior festa do ano, marcada para acontecer em pouco mais de 3 meses.

Coroação de Virginia Fonseca como Rainha de Bateria da Grande Rio 1 de 10

Após o desfalque ser percebido, o público deixou mensagens nas publicações mais recentes da Grande Rio, demostrando insatisfação com a postura de Virginia de faltar o compromisso. Foi aí que a agremiação resolveu agir, limitando os comentários em uma das fotos que reúne as musas da escola.

"E rainha está de férias?" ironizou uma pessoa. “A rainha de bateria deveria ser quem realmente tem tempo para se dedicar e estar presente em todas as ocasiões”, argumento outra. “Grande Rio, cadê a rainha? Já no começo está assim, acho que deveria colocar uma pessoa mais compromissada com a escola", escreveu um terceiro cobrando uma atitude da Escola de Samba.