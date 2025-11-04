Acesse sua conta
Atriz que vive Sandrão em Tremembé é casada com designer gráfica desde 2022

Letícia Rodrigues interpreta detenta que se envolveu com Elize Matsunaga e Suzane Richthofen na cadeia

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 22:25

Letícia Rodrigues vive Sandrão em Tremembé
Letícia Rodrigues vive Sandrão em Tremembé Crédito: Reprodução

atriz Letícia Rodrigues está destaque por estar vivendo Sandrão na recém-lançada "Tremembé", criminosa que namorou Elize Matsunaga e Suzane Richthofenn dentro da chamada "cadeia dos famosos". Na vida real, a atriz também se relaciona com mulheres e desde 2022 é casada com a designer gráfica Maria Luiza Graner.

Paulistana, além de atriz, Leticia é bailarina, performer, diretora, dramaturga e roteirista. No audiovisual, ela participou da série “Manhãs de Setembro” e também é criadora de “116 gramas”, espetáculo solo de sua autoria que discute a gordofobia de forma sensível e crítica.

Tremembé: Jornalista Ulisses Campbell publica foto de calcinha usada por affair de Cristian Cravinhos e cartas

Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um vizinho de 14 anos. A série que aborda as relações entre os criminosos que dividiram o presídio no interior de São Paulo traz à tona os seus relacionamentos dentro da cadeia com Elize Matsunaga e Suzane von Richthofen, ambas condenadas por homicídio.

Sandrão foi presa em 2003 pelo crime cometido em Mogi das Cruzes (SP). Em 2011, após agredir um agente penitenciário, foi transferida para Tremembé. Já em 2015, conseguiu autorização para o regime semiaberto e, desde então, vive de forma discreta. 

