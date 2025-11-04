OUTRA PESSOA

Atriz que vive Sandrão em Tremembé passou por transformação radical; veja antes e depois

Letícia Rodrigues mudou completamente o visual para interpretar a detenta na série do Prime Video

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:07

Letícia Rodrigues vive Sandrão na série Crédito: Divulgação

A recém lançada Tremembé, série do Prime Video, tem dado o que falar nas redes sociais com internautas buscando relembrar que foram os detentos retratados e como eles estão hoje. Uma outra questão que chamou a atenção foi a caracterização fidedigna dos atores para viverem os personagens, principalmente de Sandrão, que na produção está muito semelhante à pessoa real.

Quem vive a detenta é Letícia Rodrigues. A artista precisou passar por uma transformação radical para encarnar a detenta. Uma das intervenções foi raspar as laterais do cabelo para adotar o moicano descolorido característico da criminosa. Antes da personagem, Letícia usada um cabelo preto ondulado, que nada lembrava o visual de Sandrão. Ela já chegou a usar também um loiro longo e liso.

Em entrevista à revista Glamour, Letícia destacou que a mudança foi um desafio para ela no cotidiano. “Fora das filmagens foi muito engraçado porque eu não me sentia bem indo comprar carne moída com um moicano descolorido, usava toucas”, contou ela à Glamour. “No pilates, os companheiros de aula me olhavam ressabiados porque eu só ia de boné. Foi um desafio conviver com essa caracterização fora do set, parece simples de fora, mas não é não", contou.

Veja a atriz antes da caracterização:

"Tremembé" conta a história de detentos que ficaram presos juntos no presídio de mesmo nome nos anos 2000, após cometerem crimes brutais que ganharam visibilidade nacional. Entre eles estão Suzane von Richthofen, vivida por Marina Ruy Barbosa, e Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia. As duas tiveram romances com Sandrão durante o tempo na cadeia.

Por onde anda Sandrão hoje?