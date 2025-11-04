Acesse sua conta
Presos celebraram morte de Marcelo Rezende, revela livro proibido 'Diário de Tremembé': 'Só falta Datena'

Maioria dos presos não gostava da cobertura da imprensa sobre os crimes

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 15:01

Marcelo Rezende
Marcelo Rezende Crédito: Reprodução

Condenados por alguns dos crimes mais brutais do Brasil, os presos de Tremembé têm uma coisa em comum: todos detestam o jornalista criminal José Luiz Datena. A informação está no livro "proibido" de Acir Filó, "Diário de Tremembé - O presídio dos famosos". 

O livro, que teve a venda suspensa pela Justiça brasileira, traz algumas histórias de dentro da cadeia. Alcir mostra que a maioria dos presos "famosos" considera que passou por um julgamento midiático antes de ficar na frente de um juiz, e por isso vários detestam as pessoas responsáveis pela cobertura mais policialesca. 

Em 16 de setembro de 2017, quando os presos assistiam ao Jornal Nacional, uma notícia de morte surpreendeu a cadeia: o jornalista Marcelo Rezende, falecido aos 65 anos de câncer. A reação foi de celebração de boa parte dos presos, que afirmaram: "Agora só falta o Datena". 

"Apesar da comemoração de alguns, houve quem tenha ficado triste com a morte de Marcelo, demonstrando indignação com a balbúrdia dos companheiros, mas quanto ao Datena... Ah, o Datena e unanimidade nos presídios. Esse inconsequente condena o acusado antes da polícia e da justiça. Ele é o 8º membro do júri, mas só condena, nunca absolve, mesmo os inocentes — disparou a falar Mizael Bispo, com ar de indignação. "Ele não critica a polícia quando erra"", diz trecho do livro reportagem, citando Mizael. 

Luiz Bacci, da TV Record, recebe alguns elogios. O "Bacci ao menos ouve os dois lados e critica a polícia, opina Cristian Cravinhos", ouvido pelo autor.

Criminosos que aparecem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
Criminosos que aparecem na série Tremembé por Reprodução
1 de 11
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane Richthofen, condenada por planejar e facilitar a execução dos próprios pais em 2002 por Divulgação/Prime Video

Livro banido

Acir Filló, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), foi preso por crimes ligados à corrupção e desvio de dinheiro público. Ele escreveu  “Diário de Tremembé - O Presídio dos Famosos" durante o período na cadeia. A obra traz relatos sobre a rotina e os bastidores da Penitenciária 2 de Tremembé, onde cumprem pena nomes de grande repercussão, como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos e Roger Abdelmassih. O conteúdo, recheado de detalhes sobre a convivência entre detentos célebres, chamou atenção por expor supostos episódios e diálogos dentro da prisão.

Pouco depois de lançado, o livro foi banido pela Justiça de São Paulo, que considerou a publicação sensacionalista e ofensiva à privacidade dos presos citados. A juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani determinou a retirada imediata de circulação da obra, afirmando que o texto ultrapassava os limites do jornalismo e se aproximava de “bisbilhotice e fofoca”. A decisão também apontou que o material foi produzido sem autorização dentro do presídio e poderia gerar tumultos entre os detentos. Após a polêmica, Filló foi transferido para outra unidade prisional, mas o livro seguiu circulando informalmente.

Tremembé

