João Vicente revela que está vivendo um novo romance: 'Declaração de amor é isso'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:45
Alguém novo está encantando o coraçãozinho do ator e apresentador João Vicente de Castro. Durante o último Papo de Segunda, o ator comentou o pedido de namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca, com direito a vários balões vermelhos, pétalas de rosas e presentes e resolveu contar uma surpresa de amor que ele recebeu recentemente. Foi aí que ele revelou que está vivendo um novo romance.
"A gente tá se conhecendo e ela veio na minha casa passar um fim de semana. É uma coisa muito, muito começando. E aí ela... Não quero dar muitas dicas, mas ela estava viajando e trouxe um monte de coisinhas, bobagezinhas. Uma coisa que ela fez, um negocinho que ela lembrou de mim, não sei o que. Eu achei aquilo de uma beleza", disse João Vicente sobre o seu novo affair.
João Vicente de Castro
João comentou que mais do que o valor material, a dedicação em fazer uma surpresa para o outro é algo encantador. "De você pensar: Poxa, dispensou tempo, pensou, trouxe na mala. Sabe? É uma coisa que não é o que é, apesar das coisas serem muito fofas. Mas acho que a declaração de amor é isso. É quando você fala, 'eu pensei em você'. 'Você estava comigo'. Se eu puder te arrancar um sorriso aqui com esse trocinho, vai ser bom e tal. Não tem nada a ver com o valor", argumentou.
"Ela te quebrou porque ele te conhece", comentou Russo Passapusso.
Recentemente, João Vicente virou assunto com a especulação de um romance com a musa fitness Gracyanne Barbosa. Os dois negaram qualquer envolvimento até que prints de conversas íntimas vazaram. O ator foi categórico ao defender que se tratava de sua intimidade, que não deveria ter sido exposta. "Quem nunca fez um amorzinho safado na DM?!", disse ainda em podcast.