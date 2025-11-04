SURPRESA FOFA

João Vicente revela que está vivendo um novo romance: 'Declaração de amor é isso'

Ator contou uma experiência com nova 'ficante' durante o 'Papo de Segunda'

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 20:45

João Vicente está com uma nova affair Crédito: Reprodução

Alguém novo está encantando o coraçãozinho do ator e apresentador João Vicente de Castro. Durante o último Papo de Segunda, o ator comentou o pedido de namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca, com direito a vários balões vermelhos, pétalas de rosas e presentes e resolveu contar uma surpresa de amor que ele recebeu recentemente. Foi aí que ele revelou que está vivendo um novo romance.

"A gente tá se conhecendo e ela veio na minha casa passar um fim de semana. É uma coisa muito, muito começando. E aí ela... Não quero dar muitas dicas, mas ela estava viajando e trouxe um monte de coisinhas, bobagezinhas. Uma coisa que ela fez, um negocinho que ela lembrou de mim, não sei o que. Eu achei aquilo de uma beleza", disse João Vicente sobre o seu novo affair.

João comentou que mais do que o valor material, a dedicação em fazer uma surpresa para o outro é algo encantador. "De você pensar: Poxa, dispensou tempo, pensou, trouxe na mala. Sabe? É uma coisa que não é o que é, apesar das coisas serem muito fofas. Mas acho que a declaração de amor é isso. É quando você fala, 'eu pensei em você'. 'Você estava comigo'. Se eu puder te arrancar um sorriso aqui com esse trocinho, vai ser bom e tal. Não tem nada a ver com o valor", argumentou.

"Ela te quebrou porque ele te conhece", comentou Russo Passapusso.

