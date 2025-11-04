DIAGNÓSTICO

Fabiana Justus revela que contraiu doença do filho: ‘Derrubada’

Filha de Roberto Justus usou as redes sociais para desabafar

Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:51

Fabia Justus pegou doença do filho de 2 anos Crédito: Reprodução | Instagram

Fabiana Justus, de 39 anos, compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (4) que contraiu uma virose do filho Luigi, de 2 anos. A influenciadora chegou a ser diagnosticada com leucemia aguda no ano de 2024.

“Boa tarde, derrubada aqui. Achei que tinha escapado da virose do meu filho, mas pelo visto não”, escreveu a influenciadora nos stories do Instagram.