Fabiana Justus revela que contraiu doença do filho: ‘Derrubada’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 19:51
Fabiana Justus, de 39 anos, compartilhou nas redes sociais nesta terça-feira (4) que contraiu uma virose do filho Luigi, de 2 anos. A influenciadora chegou a ser diagnosticada com leucemia aguda no ano de 2024.
Fabiana Justus
“Boa tarde, derrubada aqui. Achei que tinha escapado da virose do meu filho, mas pelo visto não”, escreveu a influenciadora nos stories do Instagram.
A filha de Roberto Justus revelou recentemente que sua mãe, Sacha Chryzman, fez uma promessa durante seu tratamento oncológico. “Minha mãe prometeu me trazer para Praga curada. Lugar tem um significado muito grande para ela. Hoje, aqui estamos! Que benção de Deus poder estar aqui com você, mami!”, escreveu nas redes sociais.