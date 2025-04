SAÚDE

Avó de Fabiana Justus é diagnosticada com leucemia, mesma doença enfrentada pela influenciadora

A empresária emocionou seguidores ao revelar que a avó, Celia Chryzman, está com Leucemia Mielóide Aguda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de abril de 2025 às 15:35

Avó de Fabiana Justus é diagnosticada com leucemia, mesma doença enfrentada pela influenciadora Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Fabiana Justus usou seu perfil no Instagram neste domingo (13) para compartilhar com os seguidores uma notícia delicada: sua avó materna, Celia Chryzman (81), foi diagnosticada com Leucemia Mielóide Aguda (LMA), o mesmo tipo de câncer que a influenciadora enfrentou no ano passado.>

“Quero muito pedir pra nos unirmos mais uma vez em uma corrente de orações e do bem. Dessa vez por essa mulher linda da foto... a minha avó. A bisavó dos meus filhos… minha raiz", escreveu Fabiana, que emocionou ao descrever Celia como uma presença doce, forte e cheia de vida.>

Segundo a influenciadora, o diagnóstico inicial era de uma forma crônica da doença, mas o quadro evoluiu para a fase aguda. Apesar do susto, Celia está respondendo bem ao tratamento, o que trouxe esperança para toda a família. No entanto, por conta da idade avançada, ela não poderá passar por transplante de medula ou quimioterapias mais agressivas.>

Na manhã desta segunda-feira (14), Fabiana publicou um vídeo nos stories explicando a situação. Visivelmente emocionada, ela refletiu sobre o impacto da notícia. “É surreal pensar que agora é a minha avó passando pelo que eu passei. Imagina o coração da minha mãe... Primeiro a filha, agora a mãe.”>

Apesar do momento difícil, Fabiana afirmou que está focada no otimismo e na fé, destacando a conexão especial que sempre teve com a avó. “A vida uniu ainda mais nossas histórias. Graças a Deus, ela está bem. Toda energia positiva faz diferença agora”, escreveu.>

A empresária também agradeceu pelas mensagens de apoio que vem recebendo e disse que decidiu compartilhar a história para falar sobre resiliência: “Tem situações que fogem do nosso controle e compreensão. Mas é preciso encontrar formas de seguir com esperança.”>