Aos 81 anos, Mick Jagger fica noivo de ex-dançarina 44 anos mais nova

Lenda do rock e pai de oito filhos, o vocalista dos Rolling Stones teria feito o pedido há anos, mas casamento ainda não tem data para acontecer

Apesar do noivado, o casal não demonstra pressa em oficializar a união. “Talvez a gente case, talvez não. Estamos tão satisfeitos com a nossa vida do jeito que está que eu fico com medo de mudar qualquer coisa”, declarou Melanie. A relação entre os dois começou em 2014, e dois anos depois, em 2016, nasceu o filho do casal, Deveraux, atualmente com 8 anos.>