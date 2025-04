TV

Sabrina Sato e mais brasileiros participam de palestra em Harvard

Apresentadora participou da Brazil Conference ao lado de outros artistas e destacou o poder da autenticidade na era digital

A 11º edição da Brazil Conference aconteceu no último final de semana nos dias 12 e 13 de abril na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sabrina Sato subiu ao palco da Brazil Conference para discutir os rumos da televisão brasileira e o papel dos comunicadores diante do avanço das redes sociais e da era digital. >

Com seu carisma característico, Sabrina compartilhou sua trajetória na transição da TV aberta para o mundo digital, ressaltando a importância de se manter autêntico: "Hoje, comunicar vai além do tempo em frente às câmeras. Trata-se de gerar identificação, criar vínculos reais e estar presente em diferentes plataformas com verdade.">