CELEBRIDADES

Veja cirurgias plásticas de famosos que deram muito errado

Em busca do corpo perfeito, diversas celebridades enfrentaram consequências graves após procedimentos estéticos

A busca incessante por padrões estéticos inalcançáveis já levou muitos famosos a se submeterem a cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. No entanto, nem sempre o resultado final é o esperado e alguns casos terminaram em sofrimento, arrependimento e até risco de morte. >

Um dos casos mais chocantes da mídia brasileira. Em 2014, a modelo enfrentou uma infecção generalizada após aplicar hidrogel nas pernas. O caso a levou para a UTI e exigiu mais de 20 cirurgias para a retirada do produto. O trauma foi tão profundo que levou Andressa a se afastar dos holofotes por um tempo e iniciar uma nova fase de vida, marcada por espiritualidade e transformação pessoal.>

Famosa por seu papel em "Barrados no Baile", Tori revelou que o implante de silicone que fez aos 20 anos teve um impacto negativo em sua saúde, dificultando até a amamentação dos filhos. Ela afirmou que se arrepende da decisão tomada tão jovem.>

A cantora e ex-BBB já passou por rinoplastia e colocou silicone nos seios, mas hoje diz que não faria de novo. Em suas redes sociais, desabafou sobre ter sido influenciada por padrões irreais de beleza e criticou a pressão estética da indústria do entretenimento.>

O cantor fez harmonização facial e surpreendeu o público ao confessar que odiou o resultado. Ele passou por reversão quase um ano depois e comemorou a volta à aparência natural. "Me olhava no espelho e não me reconhecia", disse em entrevista.>