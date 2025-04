BBB 25

Mãe de Vinícius presta apoio após ele revelar ser bissexual no BBB 25: 'Mesmo com todos os medos'

Marlene, mãe do brother, expressou apoio e orgulho após o filho compartilhar sua sexualidade no reality

A revelação de Vinícius sobre sua bissexualidade no BBB 25 comoveu o público e teve grande repercussão fora da casa. Durante uma conversa com os colegas Guilherme e Delma, o participante falou abertamente sobre sua orientação sexual pela primeira vez e revelou que sempre teve receio de desapontar os pais.>

Em entrevista ao Gshow, Marlene, mãe do baiano, respondeu à declaração do filho com palavras de acolhimento e amor. “Sempre tivemos medo das dificuldades que ele poderia enfrentar, mas nunca deixamos de apoiá-lo. Criamos nossos filhos para serem livres e seguirem seus próprios caminhos”, afirmou.>