FAMOSOS

Solteiro, Ben Affleck mira em Angelina Jolie após fim com JLo; entenda

Após o divórcio com Jennifer Lopez, ator estaria interessado na estrela de "Malévola"

Desde que anunciou o fim do casamento com Jennifer Lopez no início do ano, Ben Affleck tem mantido sua vida amorosa longe dos holofotes. No entanto, segundo o tabloide britânico Daily Mail, o astro de Hollywood estaria nutrindo uma admiração especial e antiga por ninguém menos que Angelina Jolie.>

Fontes próximas ao ator revelaram que Affleck, de 52 anos, sempre se mostrou impressionado com a beleza e a inteligência da atriz, de 49. Segundo os relatos, ele teria elogiado sua trajetória profissional, especialmente a transição dela para a direção de filmes, algo que também faz parte da carreira do próprio Ben. “Eles teriam assunto para horas de conversa em um jantar”, contou um informante ao jornal.>

Até o momento, a estrela de Malévola permanece solteira e discreta. De acordo com a revista Us Weekly, ela ainda lida com os reflexos emocionais do conturbado divórcio com Brad Pitt, com quem teve uma longa relação marcada por batalhas judiciais que se estenderam até o fim de 2023.>