CELEBRIDADES

Traiu ou não traiu? Vintage Culture se envolve em polêmica após vídeo com loira misteriosa

DJ se pronunciou nas redes após ser acusado de trair Sara Hardel em festa na Suíça

Discreto sobre sua vida amorosa, o DJ surpreendeu ao se pronunciar abertamente sobre a polêmica. Em uma publicação no Instagram, Lukas admitiu que errou ao abraçar outra mulher após uma discussão com Sara, mas negou qualquer traição. “Sim, abracei a menina, foi um erro. Mas isso não significa que houve infidelidade. Eu nunca amei ninguém como amo a Sara”, declarou o artista.>

O pedido de desculpas emocionado aconteceu após dias de especulações. Seguidores notaram trocas de indiretas entre o casal nas redes, além do afastamento repentino. No vídeo que viralizou, Lukas aparece próximo a outra loira, o que foi o estopim para os boatos de traição.>

Com quase 500 mil seguidores no Instagram, Sara é modelo, influenciadora digital e já trabalhou com marcas renomadas. De visual marcante e presença constante ao lado do DJ em seus sets pelo mundo, ela e Vintage vinham sendo considerados um dos casais queridinhos da web.>

Desde que assumiram o romance, conquistaram uma base de fãs que os acompanhava em vídeos e bastidores de viagens e eventos. No entanto, até o momento, Sara optou por não comentar a situação publicamente. Enquanto Lukas está nos Estados Unidos cumprindo agenda de shows, a influenciadora marcou presença no São Paulo Fashion Week.>

Reconhecido internacionalmente, Lukas é um dos principais nomes da música eletrônica brasileira. Com hits como Slow Down, I Will Find e Weak, ele já acumulou bilhões de streams e foi eleito o melhor DJ de house do mundo pela revista DJ Mag, além de figurar na lista Forbes Under 30.>