'Colocou tudo por água abaixo': Raquel Brito se frustra com Davi após anúncio de gravidez

Campeão do BBB 24 revelou a paternidade sem avisar a irmã, que queria divulgar a notícia com estilo

O campeão do “BBB 24”, Davi Brito , movimentou as redes sociais nesta terça-feira (08) ao anunciar, em uma transmissão ao vivo, que será pai. A revelação pegou até mesmo a família de surpresa, especialmente sua irmã, Raquel Brito, que planejava uma produção especial para divulgar a notícia. >

A influenciadora ainda aproveitou para brincar com a possível rivalidade familiar entre torcidas: “Vai com a tia sim para o Barradão. Ele vai torcer para o time certo”, disse ela, referindo-se ao Vitória, rival do Bahia, time do coração de Davi.>