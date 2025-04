TELEVISÃO

Após fim do The Masked Singer, Eliana já tem novo destino definido na Globo

Apresentadora segue com projetos no GNT e será aposta da emissora no fim do ano

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de abril de 2025 às 15:22

Após fim do The Masked Singer, Eliana já tem novo destino definido na Globo Crédito: Reprodução/Globo

Com o encerramento da temporada do The Masked Singer Brasil, Eliana ficou momentaneamente fora do ar na TV Globo. No entanto, a pausa não significa um afastamento definitivo. A emissora já traçou os próximos passos da loira e trabalha em um novo projeto para colocá-la de volta à programação ainda em 2025.>

Segundo informações apuradas pelo F5, Eliana é bem avaliada nos bastidores da Globo. O desempenho positivo no Saia Justa, no GNT, e sua estreia no reality musical mascarado, além da força comercial de seus projetos, garantiram à apresentadora um lugar cativo nas apostas da emissora. A direção já planeja um novo formato, que deve ir ao ar tanto na TV aberta quanto no GNT, com previsão de estreia no último trimestre do ano.>

Mesmo sem um programa solo fixo na Globo, Eliana segue presente em outras produções. Ela permanece no elenco do Saia Justa, cuja nova temporada estreia em 30 de abril, e no comando do Casa de Verão da Eliana, ambos no GNT. Além disso, será uma das apresentadoras do Especial LED – Luz na Educação, marcado para o dia 17 de abril na TV aberta.>

Recentemente, a apresentadora aproveitou alguns dias de descanso no Japão ao lado da filha Manuela, de sete anos. Durante a viagem, Eliana compartilhou momentos em meio à floresta de bambu de Arashiyama, em Quioto, e celebrou nas redes sociais: “Agora, sim, começam as nossas férias. Só tenho motivos para agradecer”.>

Nas redes, internautas reagiram ao recesso da apresentadora, com comentários que variaram entre elogios e ironias sobre o curto tempo de contrato com a Globo. “Ela pode tudo”, disse um fã. Outro escreveu: “Já está de férias?”>