ENTRE DUAS EMISSORAS

Mesmo na Globo, Eliana irá voltar para o SBT com programa nos finais de semana

Programa resgata sucessos antigos feitos para público infantil

Após trabalhar 15 anos no SBT e decidir seguir novos caminhos, a apresentadora Eliana estreou na Globo em grande estilo em 2024, com direito a um reality musical, o The Masked Singer Brasil. Contudo, nesta segunda (20), o canal de Silvio Santos anunciou que Eliana irá retornar à antiga emissora para apresentar um projeto de antigos sucessos dos seus programas infantis.