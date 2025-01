DINHEIRO E PODER

Quarteto bilionário da posse de Trump acumula fortuna que ultrapassa PIB de 175 países

Todos eles são aliados políticos e econômicos do republicano

A cerimônia de posse de Donald Trump ocorreu nesta segunda-feira (20) em Washington e contou com a presença de ex-presidentes dos Estados Unidos e celebridades. Mas na primeira fila do evento também estava um quarteto bilionário: os donos das maiores empresas de tecnologia do mundo.