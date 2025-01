CRIMINALIDADE

Nego do Borel sofre tentativa de assalto e escapa após ser reconhecido: 'Achei que ia morrer'

Cantor relatou o caso nas redes sociais

O funkeiro Nego do Borel usou as suas redes sociais nesta segunda (20) para relatar que sofreu uma tentativa de assalto na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, mas escapou após ser reconhecido pelos criminosos. No relato, o cantor deu mais detalhes da situação, onde estava dirigindo na Varnhagen quando dois homens armados em motocicletas se aproximaram dele, pegando o seu telefone.