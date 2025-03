TELEVISÃO

Christina Rocha expõe mágoa com saída do SBT e compara despedida à de Eliana

Durante entrevista ela revelou sua insatisfação com a forma como deixou a emissora

Heider Sacramento

Publicado em 13 de março de 2025 às 08:38

Christina Rocha Crédito: Divulgação

Ex-apresentadora do Casos de Família, Christina Rocha falou abertamente sobre sua saída do SBT durante entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro. Ela revelou sua insatisfação com a forma como deixou a emissora e comparou sua despedida à de Eliana, que recebeu um programa especial ao se desligar do canal. >

Na conversa, Christina destacou seu incômodo ao notar o tratamento diferenciado dado à ex-colega de emissora. “Calhou de ser bem na época em que a Eliana estava indo para a Globo, e eu percebi a diferença de tratamento. Ainda teve programa especial para a Eliana, e ela dando tchau pro SBT. Eu, com tantos anos de carreira, só porque me neguei a fazer uma coisa, não tive nada”, desabafou.>

A apresentadora também criticou a decisão do SBT de colocá-la no comando do programa policial Tá na Hora, em 2024, formato que não combinava com seu perfil. “Gente, não tem nada a ver comigo esse negócio de polícia. Depois de anos de televisão, velha, estou fazendo o que eu odeio? Eu saí do programa com um mês de exibição”, afirmou.>

Ela ainda revelou que a experiência afetou sua saúde. “A pior coisa do mundo é fazer algo que você não gosta. Eu gosto de entretenimento. Achei que foi falta de cuidado comigo, com tantos anos de televisão, por não saberem meu perfil. Pedi para sair, estava ficando doente. O Marcão estava na praia dele, que faz muito bem, inclusive”, disse, referindo-se ao colega de programa, Marcão do Povo.>

Repercussão nas redes>