POLÊMICA

Vídeo de Ivete Sangalo usando soro fisiológico em show viraliza na internet

A cantora já falou sobre a polêmica durante show em 2017

A cantora Ivete Sangalo voltou a ser tema de discussão após a circulação de um vídeo gravado durante o carnaval, no qual ela aparece inalando um líquido que, fora de contexto, foi interpretado equivocadamente como consumo de drogas. No entanto, a estrela esclarece que se trata de soro fisiológico, um recurso utilizado para hidratar as pregas vocais e garantir um desempenho excepcional. >