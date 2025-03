POLÊMICA

Baby do Brasil é denunciada no Ministério Público após pedir que vítimas perdoem seus abusadores

Declaração insensível da cantora ocorreu em culto na balada D-Edge, em São Paulo

O discurso da cantora Baby do Brasil pedindo que as vítimas de abuso sexual perdoem seus agressores foi parar no Ministério Público de São Paulo nesta quarta-feira (12). A artista foi denunciada pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). As informações são de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.>