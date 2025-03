DESABAFO

'Ela tem uma vontade de estar viva que impressiona', diz filho de Preta Gil após nova internação da mãe

Cantora está hospitalizada em Salvador devido a uma infecção urinária, mas apresenta quadro estável

A cantora Preta Gil voltou a ser internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no último sábado (08), em Salvador, após apresentar fortes sintomas de infecção urinária. O filho de Preta, Francisco Gil, desabafou sobre a saúde da mãe e sua luta contra o câncer colorretal. >

O artista ainda refletiu: "Por mais que a gente possa sofrer, temos que aprender e transformar isso em positividade. No meio desse caos, minha mãe tem vivido momentos incríveis e isso é o que mais inspira. A forma como ela tem encarado tudo é um motor. Mas é um processo profundo". >

“Foram diversos processos. Cada etapa é uma etapa, né? A gente vai vivendo de acordo com as outras etapas. Quando ela foi para casa, deu uma tranquilidade. É por isso que ela foi para Salvador, e que curti o Carnaval com ela”, recordou ele. >