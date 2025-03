BRIGA JUDICIAL

Jovem é reconhecido como filho de Mussum, mas não terá direito a herança; entenda

Igor Palhano fez teste de DNA em 2019 e há 6 anos luta judicialmente pelo reconhecimento paterno

Após seis anos de disputa judicial, o cirurgião-dentista Igor Palhano, de 31 anos, foi reconhecido como filho do humorista Mussum (1941-1994), falecido há 31 anos. Igor obteve vitória na Justiça no mês de fevereiro, porém, enquanto comemorava, descobriu que, para ter direito à herança do pai, terá de entrar novamente em outra disputa. As informações são do portal Leo Dias. >