BRIGA POR HERANÇA

Filho recém-reconhecido de Mussum detona herdeiros do humorista: 'Ficaram com raiva porque botei a cara'

Igor Palhano lutava judicialmente há 6 anos pelo reconhecimento paterno, mas ainda não tem direito a bens deixados por Mussum

Anna Luiza Santos

Publicado em 11 de março de 2025 às 19:04

Igor e pai Crédito: Reprodução

O dentista Igor Palhano conseguiu ser reconhecido como filho do humorista Mussum (1941-1994) após 6 anos de intensa disputa judicial. Contudo, mesmo diante da vitória do reconhecimento paternal, o jovem foi informado que ainda não terá direito à herança do pai e deverá entrar em outro trâmite na Justiça. Igor acusou os filhos mais velhos do comediante de dificultar a repartição de bens, gerando revolta na família. >

Nesta terça-feira (11), o primogênito de Mussum, Augusto César Gomes, rebateu as falas do novo irmão, em entrevista ao Leo Dias, e afirmou que cabe ao rapaz procurar a Justiça para verificar se tem direito ao recebimento da herança. >

“Nunca dificultamos a partilha de direitos (…) Ninguém vai impedir que ele receba a parte que o cabe”, enfatizou Augusto César. “Se ele for à Globo com um exame de DNA pedindo o dinheiro, ninguém vai dar para ele, não funciona dessa forma”, disparou. >

O filho mais velho de Mussum também enfatizou que os valores obtidos através dos direitos intelectuais do artista não são “nada além do comum” e que nenhum dos irmãos fez fortuna com o que o pai deixou. >

Pronunciamento de Igor

"A minha mãe me privou de saber quem era meu pai, até porque todo mundo sabia de mim, meus irmão sabiam de mim desde a barriga da minha mãe. Isso foi uma história contada pela minha mãe, no caso. Então assim, o Augusto, o Sandro, todos eles sabiam de mim há muito tempo", detalhou Igor, filho recém-reconhecido de Mussum. >

Sobre a postura dos outros herdeiros do comediante, Igor declara: "A família faz de tudo para não aparentar ter condição. Eles ficaram com muita raiva de mim porque fui pra mídia, botei a cara e falei que era filho do Mussum. Nunca fiz nada diretamente pra ele. Simplesmente pedi meu direito de paternidade e herança". >

Igor ainda declara que teve um projeto de bar ‘roubado’. “Não aguento mais, isso tem que acabar! É muita falta de caráter. Cara de pau enorme! Quando envolve dinheiro algum problema tem”. >