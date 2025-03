NOVAS ENERGIAS

Anitta revela pedido de perdão a Ivete Sangalo e elogia resposta da cantora: 'Reconheci os meus erros'

Em entrevista, artista falou sobre seu processo de autoconhecimento e como a baiana reagiu ao seu pedido de desculpas

Durante a divulgação do documentário Larissa: O Outro Lado de Anitta, lançado pela Netflix na última quinta-feira (6), Anitta revelou que pediu perdão a Ivete Sangalo e contou detalhes sobre a reação da cantora baiana. Em entrevista ao portal Hugo Gloss, a artista explicou que sua jornada de autoconhecimento a levou a refletir sobre atitudes do passado. >

"Eu fiz as pazes com muitas pessoas que vieram me pedir perdão. Mas, curiosamente, isso só aconteceu depois que eu mesma resolvi reconhecer meus próprios erros", disse Anitta. Ela contou que Ivete foi uma das primeiras pessoas a quem procurou para se desculpar. "Escrevi um textão para ela, falando de tudo que eu achava que tinha me equivocado. Eu era muito nova, comecei minha carreira aos 19 anos e estourar com 20, 21", relembrou.>